Киевские больницы продолжают работать и делают это в режиме военного времени.

Об этом 27 февраля 2022 года сообщил мэр города Виталий Кличко.

— Принимают как тех, кто сам обращается за экстренной помощью, так и тех, кого привозят скорые, — отметил Виталий Кличко.

Центры переливания крови обеспечены компонентами крови, однако есть потребность в донорах с отрицательным резусом.

Глава города призвал всех, кто имеет такую ​​возможность, стать донором.

Кровь можно сдать в центрах по ул. Петра Запорожца, 26 и ул. Максима Берлинского, 12

Однако делать это нужно только после окончания комендантского часа.

Сейчас в Киеве объявлен комендантский час до 8.00 28 февраля 2022 года. Киевлянам нельзя покидать собственные дома или убежища.

Рекомендуется сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников.

Источник: Виталий Кличко