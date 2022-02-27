Киевские больницы продолжают работать и делают это в режиме военного времени.
Об этом 27 февраля 2022 года сообщил мэр города Виталий Кличко.
— Принимают как тех, кто сам обращается за экстренной помощью, так и тех, кого привозят скорые, — отметил Виталий Кличко.
Центры переливания крови обеспечены компонентами крови, однако есть потребность в донорах с отрицательным резусом.
Глава города призвал всех, кто имеет такую возможность, стать донором.
Кровь можно сдать в центрах по ул. Петра Запорожца, 26 и ул. Максима Берлинского, 12
Однако делать это нужно только после окончания комендантского часа.
Сейчас в Киеве объявлен комендантский час до 8.00 28 февраля 2022 года. Киевлянам нельзя покидать собственные дома или убежища.
Рекомендуется сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников.
Источник: Виталий Кличко