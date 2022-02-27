Київські лікарні продовжують працювати та роблять це у режимі військового часу.

Про це 27 лютого 2022 року повідомив мер міста Віталій Кличко.

– Приймають як тих, хто сам звертається за екстреною допомогою, так і тих, кого привозять швидкі, – зазначив Віталій Кличко.

Центри переливання крові наразі забезпечені компонентами крові, проте є потреба у донорах з негативним резусом.

Очільник міста закликав усіх, хто має таку можливість, стати донором.

Кров можна здати у центрах на вул. Петра Запорожця, 26, та вул. Максима Берлінського, 12.

Проте робити це треба лише після закінчення комендантської години.

Наразі у Києві оголошено комендантську годину до 8.00 28 лютого 2022 року. Киянам не можна полишати власні домівки чи сховища.

Рекомендується зберігати спокій та довіряти інформації лише з перевірених джерел.

Джерело: Віталій Кличко