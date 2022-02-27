У сучасних умовах важливо пам’ятати правила надання першої допомоги під час кровотечі. Особливо, якщо це стосується дітей.

Лікар Євген Комаровський озвучив загальні рекомендації.

Невідкладна допомога під час кровотечі

– За умови будь-якого пошкодження шкірних покривів завданням номер один є зупинка кровотечі, – зазначив Євген Комаровський.

Водночас не має значення низка факторів, зокрема:

зовнішній вигляд рани (різана, рубана, колота, укушена);

причина виникнення рани (поріз, укол, укус);

місце, де рана (на голові, на нозі, на животі);

розмір рани (точковий укол голкою, довгий розріз ножем);

колір крові (червона, темна);

інтенсивність кровотечі (краплями, струмком, струменем, пульсуючим струменем).

Як зупинити кровотечу у дитини:

розмістити її у положення, щоб рана була вище, ніж рівень серця;

рану необхідно притиснути;

необхідно пам’ятати про власну безпеку і не контактувати з кров’ю іншої людини без спеціального захисту (гумові або навіть шкіряні рукавички).

Положення тіла

Щодо положення, то краще, щоб дитина лежала на спині, ноги були трішки підняті.

– Це правило бажане, проте виконувати його виходить далеко не завжди… Підняти ногу може не вийти, бо буе дуже боляче, – наголосив Євген Комаровський.

Правила:

під час поранення руки – підніміть її;

під час поранення ноги – покладіть дитину на спину і підніміть пошкоджену ногу;

під час поранення тулуба – покладіть дитину так, щоб поранений бік був зверху.

Як притискати рану

Рекомендації:

тиск має бути інтенсивним;

для цього можна використовувати руки (пальці) рятувальника або постраждалого чи тканину (частини одягу, носові хустки, рушники, простирадла);

розмір шматка тканини має бути більший, ніж рана, в ідеалі вона повинна бути стерильною (бинти, марлеві серветки);

якщо рана глибока, то проводиться її тампонада – вона туго заповнюється тканиною, остання ж притискається рукою;

під час інтенсивної кровотечі чистота матеріалу не має жодного значення, з інфекцією можна працювати потім;

бажано, щоб пов’язку, що давить, вже накладали медики.

Що таке тиснуча пов’язка та як її накладати

Тинуча пов’язка – спеціально призначений для перев’язок бинт, можна використовувати тугий шарф або шматок тканини.

Правила:

на рану накладається складений у кілька шарів шматок тканини (рулон бинта, кілька марлевих серветок, складена носова хустка, підгузник); цей шматок притискається рукою;

тиск на рану рукою поступово замінюють тиском смуг тканини, наносячи їх круговими рухами та щільно притискаючи до рани;

якщо пов’язка не зупинила кровотечу, її не можна знімати, зверху треба накласти ще одну.

Що таке джгут та як правильно його накладати

Джгут – це вузька і довга смуга тканини, гумки, мотузки, якою перетягують кінцівку вище за місце кровотечі, забезпечуючи притискання судин до кісток.

Його варто накладати, якщо інші методи не спрацювали, або пошкодження дуже серйозні (аж до відсутності кінцівки).

Правила: