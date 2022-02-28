Національна дитяча клінічна лікарня Охматдит у період російського вторгнення на територію України працює в режимі підвищеної готовності.

Тут продовжують курси лікування дітей з важкими патологіями, а також надають допомогу цивільному населенню, постраждалому внаслідок бойових дій.

… Маленькі пацієнти Охматдиту сьогодні перебувають не в палатах. У бомбосховищі вони практично живуть, граються у спеціально обладнаному підвалі, де нашвидкуруч розставлені крісла і ліжка. Це єдине місце, де медикам можна спробувати за них не хвилюватися.

Сигнали тривоги постійно заганяють у бомбосховище персонал лікарні. Деякі медики працюють четверту добу поспіль.

– Минулої ночі стріляли біля лікарні, де перебувають діти зі складними діагнозами з усієї України. Зараз, під час війни, головна дитяча лікарня країни приймає також городян, поранених у боях, які йдуть в столиці, – написали співробітники Охматдиту на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що колектив лікарні та волонтери роблять все, щоб убезпечити своїх пацієнтів. Зокрема, працівники Охматдиту викрили мітки ворога на даху однієї з будівель лікарні. Важко уявити, що було б, якби вони не проявили пильність.

Увечері 26 лютого над лікарнею лунали ракетні залпи. Лише за кілька кілометрів йшов запеклий бій у районі Повітрофлотського моста.

Під один із таких обстрілів потрапили шестеро людей: троє дорослих і три дитини. Їх привезли в Охматдит швидкі. На жаль, 6-річного хлопчика врятувати не вдалося, він помер від отриманих поранень ще до приїзду в клініку.

Дівчинка дістала важких поранень кінцівок і голови, вона була одразу ж направлена до операційної. Третя дитина зазнала поранення руки. У дорослих пошкодження середнього ступеня тяжкості.

У ту страшну ніч в якийсь момент було втрачено зв’язок з однією з карет швидкої допомоги Охматдиту. Але через деякий час всі видихнули з полегшенням – всі живі. З’ясувалося, що під час обстрілу постраждали двоє дорослих, яких медики відвезли до найближчої Київської міської клінічної лікарні №17.

Опівночі з 26 на 27 лютого, підвищена загроза обстрілу міста Києва загнала в підвал вже весь персонал лікарні. Люди дивилися тривожні новини по телевізору і про себе молилися, щоб пронесло. Як відомо, в лікарняних палатах та на війні атеїстів не буває.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит