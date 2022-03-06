Життя триває. Попри обстріли і бомбардування, смерть і страх. Нове все одно народжується. З початку війни з Росією народилося 4 311 українців. Дехто з них прийшов у цей світ у бомбосховищах, у підвалах пологових будинків. Дехто, як новонароджені пологового будинку Адоніс, у перші ж хвилини свого життя були обстріляні російськими ракетами, але на щастя залишилися жити.

І в Україні ще будуть народжуватися діти, нові громадяни, тому що за декілька днів війни Росії проти України створено близько чотирьох тисяч сімей. 3 973 пари вирішили взяти шлюб в умовах агресії.

Медсестра гастроентерологічного центру Київської обласної клінічної лікарні Марія та IT-спеціаліст, волонтер Дмитро одружилися на п’ятий день війни.

Все це свідчить про незламний дух українців і віру у те, що все буде Україна.

Лікарні Києва продовжують працювати та надавати необхідну медичну допомогу українцям.

Зокрема, працюють і пологові будинки.

Протягом восьми днів війни у місті народилися 390 малюків, з них – 199 хлопчиків та 191 дівчинка.

У воєнний час медики стали ще й логістами. Адже породіллям потрібно безпечно доїхати до лікарні. Якщо дорогою виникає небезпечна ситуація, зупиняються, перечікують.

Джерело: Мінюст