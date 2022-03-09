Медики Першого територіального медичного об’єднання Львова роблять все можливе, щоб врятувати життя і здоров’я маленьких українців, народжених під час війни.

З початку повномасштабного нападу Російської Федерації на незалежну Україну багато жінок змушені спускатися в укриття і там, в непристосованих умовах, народжувати дітей.

За даними Мін’юсту, в Україні за час війни народилося понад 4 тис. дітей. І це при тому, що на території країни пошкоджено або знищено вже понад 30 лікарень.

– Маємо історії діток, народжених в перші дні війни в Києві, які переїхали до Львова і звернулися до нас за допомогою, – написали на своїй сторінці в Facebook співробітники 1 ТМО Львова.

… Наталя народила сина в Києві в кареті швидкої допомоги пізно вночі, а на ранок почалася війна. З немовлям на руках вона провела в бомбосховищі п’ять днів. Нещодавно жінка змогла покинути столицю і дістатися з синами до Львова.

Та ніч, згадує вона, була страшною. Пологи почалися стрімко. Швидка навіть не встигла доїхати до лікарні. Спочатку малюк не дихав і потрапив до реанімації. А далі – світанок, ні на що несхожий гуркіт. Почалася війна.

Всіх терміново евакуювали в бомбосховище. Там Наталя провела п’ять днів і там охрестила сина. Хлопчика звуть Макарчиком, в перекладі означає “щасливий”.

Коли медики дозволили Наталії покинути медичний заклад, вона разом з новонародженим і 5-річним синами вирушила до Львова. Тут відразу звернулася за допомогою до лікарів-неонатологів 1 ТМО.

На той момент у малюка почалася жовтяниця. Через накопичення білірубіну в крові, склери, обличчя і руки немовляти набули лимонного кольору. Хлопчик перебував у стані середньої тяжкості.

Малюкові провели всі необхідні обстеження і надали відповідне лікування. Макарчик вже почуває себе краще і поїхав з мамою до бабусі й дідуся на Львівщину.

… Євгенія також планувала народжувати в Києві. Однак у перший день війни твердо вирішила виїхати зі столиці до Львова, щоб уберегти дитину. Пологи були передчасними, на 36 тижні вагітності. Через це крихітна донька Євгенії Алінка перебуває під постійним наглядом лікарів 1 ТМО Львова. Але її життю та здоров’ю зараз вже нічого не загрожує.

Джерело: 1 ТМО Львова