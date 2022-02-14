У Львові обговорили підготовку міста до нормального функціонування у разі настання надзвичайної ситуації, яка загрожує через ризик вторгнення Росії. Йшлося про облаштування підземної операційної.

Позапланове засідання комісії з надзвичайних ситуацій відбулося 14 лютого, звітує мер міста Андрій Садовий.

Було ухвалено рішення, які стосуються медицини, – збільшення об’єму банку крові, забезпечення достатньої кількості медикаментів, медичних засобів та продуктів харчування.

Крім того, в одній із лікарень міста буде облаштовано підземну операційну та палату стаціонарного лікування хворих.

Наразі в Україні активно обговорюють ймовірність вторгнення російських військ. Через це на різних рівнях влади ухвалюють рішення.

Готовими до такого розвитку подій мають бути й звичайні українці. Саме тому рекомендовано прислухатися до різноманітних рекомендацій стосовно організації побуту, розпорядження фінансами, придбання товарів.

Джерело: Андрій Садовий