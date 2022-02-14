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Подземная операционная и банк крови – как Львов готовится к возможной ЧС

14 февраля 2022, 17:49
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
крапельниця, лікарня
Источник: Depositphotos

Во Львове обсудили подготовку города к нормальному функционированию в случае наступления чрезвычайной ситуации, которая грозит из-за риска вторжения России. Речь шла об обустройстве подземной операционной.

Внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям состоялось 14 февраля, отчитывается мэр города Андрей Садовой.

Были приняты решения, касающиеся медицины, — увеличение объема банка крови, обеспечение достаточного количества медикаментов, медицинских средств и продуктов питания.

Кроме того, в одной из больниц города будет обустроена подземная операционная и палата стационарного лечения больных.

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Сейчас в Украине активно обсуждается вероятность вторжения российских войск. Поэтому на разных уровнях власти принимаются решение.

Готовы к такому развитию событий должны быть и обычные украинцы. Именно поэтому рекомендуется прислушиваться к разнообразным рекомендациям по организации быта, распоряжению финансами, приобретению товаров.

Источник: Андрей Садовой

Теги
Андрей Садовой , гібридна війна , Лікарні , Львов , Россия
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