Во Львове обсудили подготовку города к нормальному функционированию в случае наступления чрезвычайной ситуации, которая грозит из-за риска вторжения России. Речь шла об обустройстве подземной операционной.

Внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям состоялось 14 февраля, отчитывается мэр города Андрей Садовой.

Были приняты решения, касающиеся медицины, — увеличение объема банка крови, обеспечение достаточного количества медикаментов, медицинских средств и продуктов питания.

Кроме того, в одной из больниц города будет обустроена подземная операционная и палата стационарного лечения больных.

Сейчас в Украине активно обсуждается вероятность вторжения российских войск. Поэтому на разных уровнях власти принимаются решение.

Готовы к такому развитию событий должны быть и обычные украинцы. Именно поэтому рекомендуется прислушиваться к разнообразным рекомендациям по организации быта, распоряжению финансами, приобретению товаров.

Источник: Андрей Садовой