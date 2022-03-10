Для евакуйованих вагітних: у Чернівцях створені всі умови для пологів та надання допомоги

У Чернівецькій області на сьогоднішній день прийнято понад 20 тис. переселенців. Серед них чимало вагітних жінок. Хтось на невеликих термінах, хтось на пізніх. Зрозуміло, що всі жінки стривожені майбутніми пологами не за місцем свого проживання і пологових будинків, де вони перебували на пояснюйте.

Враховуючи ці дуже зрозумілі у воєнний час переживання, медики Чернівців організували цілодобове консультування вагітних жінок з наданням знову-таки цілодобової акушерської, гінекологічної та неонатальної допомоги.

Так, у другому міському пологовому будинку є можливість стати на облік з приводу вагітності. Станом на 9 березня це зробили вже понад 70 жінок, які приїхали, рятуючись від війни, з небезпечних регіонів.

Медики пологового будинку запевняють, що у них можна народжувати в комфортних умовах. Вони забезпечені всім необхідним для надання якісної медичної допомоги. Працюють 10 індивідуальних пологових залів, п’ять операційних, дитяча та доросла реанімації, оснащені найсучаснішим обладнанням.

Під час пологів разом з породіллею може бути партнер, щоб підтримати її в такий відповідальний момент. Крім того, в пологовому будинку працюють медичні психологи, які нададуть необхідну професійну підтримку.

Контактні телефони лікарів другого пологового будинку Чернівців:

реєстратура – 0372 51-19-74

Фесенко Оксана Вікторівна – 050 745 33 15

Паскар Ірина Анатоліївна – 050 374 05 94

Дорош Лариса Іванівна – 050 580 34 93

Кікіріца Світлана Аурелова – 050 538 14 33

Жарюк Галина Миколаївна – 050 815 66 86

Галатяк Ірина Борисівна – 050 939 34 73

Юлія Дмитрівна – 050 186 40 83

Джерело: КНП Міський клінічний пологовий будинок 2