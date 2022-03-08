Міністерством охорони здоров’я України затверджено наказ від 04.03.2022 № 407 Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану.

Про це у своєму Telegram-каналі написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, відтепер у разі, якщо пологи відбулися поза закладом охорони здоров’я, документ про народження дитини у формі медичного свідоцтва про народження (форма 103/о) зможуть видавати медичні працівники, які були присутні під час пологів або проводили перший огляд новонародженого.

Засвідчувати народження дитини таким чином зможуть всі медичні працівники, зокрема ті, хто надає екстрену медичну допомогу.

У разі неможливості виписати медичне свідоцтво про народження (за формою 103/о) медпрацівник може виписати довідку довільної форми.

Також отримати свідоцтво про народження можна в разі особистого звернення матері дитини до закладу охорони здоров’я. Водночас потрібно мати з собою медичні документи зі спостереження вагітності або бути зареєстрованою в електронній системі охорони здоров’я, де містяться медичні записи про вагітність.

Джерело: Людмила Денисова