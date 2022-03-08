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Уникальные полномочия медиков: новорожденных теперь можно регистрировать по упрощенной процедуре

8 марта 2022, 18:30
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
новонароджений
Источник: Depositphotos

Министерством здравоохранения Украины утвержден приказ от 04.03.2022 № 407 Об обеспечении регистрации новорожденного ребенка в условиях военного положения.

Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, отныне в случае, если роды произошли вне учреждения здравоохранения, документ о рождении ребенка в форме медицинского свидетельства о рождении (форма 103/о) смогут выдавать медицинские работники, которые присутствовали во время родов или проводили первый осмотр новорожденного.

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Удостоверять рождение ребенка таким образом смогут все медицинские работники, в том числе те, кто оказывает экстренную медицинскую помощь.

В случае невозможности выписать медицинское свидетельство о рождении (по форме 103/о), медработник может выписать справку произвольной формы.

Также получить свидетельство о рождении можно в случае личного обращения матери ребенка в учреждение здравоохранения. При этом нужно иметь с собой медицинские документы по наблюдению беременности или быть зарегистрированной в электронной системе здравоохранения, где содержатся медицинские записи о беременности.

Источник: Людмила Денисова

Теги
Людмила Денисова , МОЗ Украины , новонароджені , реєстрація
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