Министерством здравоохранения Украины утвержден приказ от 04.03.2022 № 407 Об обеспечении регистрации новорожденного ребенка в условиях военного положения.

Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, отныне в случае, если роды произошли вне учреждения здравоохранения, документ о рождении ребенка в форме медицинского свидетельства о рождении (форма 103/о) смогут выдавать медицинские работники, которые присутствовали во время родов или проводили первый осмотр новорожденного.

Удостоверять рождение ребенка таким образом смогут все медицинские работники, в том числе те, кто оказывает экстренную медицинскую помощь.

В случае невозможности выписать медицинское свидетельство о рождении (по форме 103/о), медработник может выписать справку произвольной формы.

Также получить свидетельство о рождении можно в случае личного обращения матери ребенка в учреждение здравоохранения. При этом нужно иметь с собой медицинские документы по наблюдению беременности или быть зарегистрированной в электронной системе здравоохранения, где содержатся медицинские записи о беременности.

Источник: Людмила Денисова