Незважаючи на страшну трагедію, пережиту Маріуполем вчора, 9 березня, в місті відроджується нове життя. За минулу добу тут з’явилися на світ 24 малюки.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

– Незважаючи на війну, Маріуполь продовжує жити. З вчора на сьогодні в нашому місті народилося 24 дитини, – йдеться в повідомленні.

Нехай у житті наших нових маленьких маріупольців ніколи більше не буде війни. Нехай у нашому рідному місті ніколи більше не буде війни. Україна переможе. Тримаймося, маріупольці, закликає міська влада.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що війна на території України може тривати кілька місяців, проте цей тиждень стане для нашої держави переламним та вирішальним.

Джерело: Мариупольська міська рада