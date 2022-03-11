В селе Кандыбино, что в 45 км от Николаева, рашисты под угрозой обстрела не разрешили роженице поехать в роддом.

Однако местная медсестра Татьяна Павлова и городской акушер-гинеколог Людмила Чинякова не растерялись. Они приняли роды посредством телемедицины, организовав видеосвязь с первым роддомом Николаева.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По его словам, молодая мама и ее малыш, которого назвали Матвеем, чувствуют себя хорошо.

Сообщается, что срочные роды начались во время комендантского часа.

А между тем, несмотря на страшную трагедию, пережитую Мариуполем вчера, 9 марта, в городе возрождается новая жизнь. За минувшие сутки здесь появились на свет 24 малыша.

Источник: Виталий Ким