Стоит ли начинать волноваться, если на фоне стресса, вызванного войной в Украине, нарушился менструальный цикл. Может ли это говорить о проблемах со здоровьем. Что предпринимать при задержке месячных.

На эти вопросы на своей странице в Facebook ответила известный акушер-гинеколог Людмила Шупенюк.

— Во время стресса репродуктивная функция женщины страдает. В этот период, по задумке природы, размножение не является жизненно важным по сравнению с другими инстинктами. Поэтому задержка менструации считается нормальным явлением. Скорее всего, это физиологическая реакция гормонов, что не связано с болезнями, — говорит врач.

По ее словам, при задержке месячных можно выполнить следующие шаги:

сделать тест на беременность, если есть такая вероятность;

при болях по возможности сделать УЗИ;

если задержка достигает месяца, все равно не стоит привлекать медицинское лечение или применять методы для вызывания менструации.

Организм может по-разному реагировать на стресс, например кровотечениями и долговременной менструацией.

В таких случаях рекомендуется:

сделать УЗИ, если есть возможность;

принять кровоостанавливающие, препараты траниксамовой кислоты, кальция (в течение 3-5 дней);

желательно подключить препараты железа для борьбы с анемией;

можно добавить препараты, которые улучшают состояние сосудистой стенки (венотоники);

ограничить физические нагрузки (не поднимать тяжести).

Подобные нарушения у женщин могут возникать даже на фоне приема гормональных контрацептивов. Не стоит прекращать их прием, а если пропустили, то сразу восстановите график. В случае обильных кровянистых выделений, можно принимать таблетки даже дважды в день с перерывом в 12 часов.

Источник: Людмила Шупенюк