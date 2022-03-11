Стоит ли начинать волноваться, если на фоне стресса, вызванного войной в Украине, нарушился менструальный цикл. Может ли это говорить о проблемах со здоровьем. Что предпринимать при задержке месячных.
На эти вопросы на своей странице в Facebook ответила известный акушер-гинеколог Людмила Шупенюк.
— Во время стресса репродуктивная функция женщины страдает. В этот период, по задумке природы, размножение не является жизненно важным по сравнению с другими инстинктами. Поэтому задержка менструации считается нормальным явлением. Скорее всего, это физиологическая реакция гормонов, что не связано с болезнями, — говорит врач.
По ее словам, при задержке месячных можно выполнить следующие шаги:
- сделать тест на беременность, если есть такая вероятность;
- при болях по возможности сделать УЗИ;
- если задержка достигает месяца, все равно не стоит привлекать медицинское лечение или применять методы для вызывания менструации.
Организм может по-разному реагировать на стресс, например кровотечениями и долговременной менструацией.
В таких случаях рекомендуется:
- сделать УЗИ, если есть возможность;
- принять кровоостанавливающие, препараты траниксамовой кислоты, кальция (в течение 3-5 дней);
- желательно подключить препараты железа для борьбы с анемией;
- можно добавить препараты, которые улучшают состояние сосудистой стенки (венотоники);
- ограничить физические нагрузки (не поднимать тяжести).
Подобные нарушения у женщин могут возникать даже на фоне приема гормональных контрацептивов. Не стоит прекращать их прием, а если пропустили, то сразу восстановите график. В случае обильных кровянистых выделений, можно принимать таблетки даже дважды в день с перерывом в 12 часов.
Источник: Людмила Шупенюк