Во время ведения боевых действий на территории Украины работники, которые вынуждены эвакуироваться, могут получить больничные и декретные пособия напрямую от Фонда соцстрахования.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Сотрудники, чьи работодатели, в связи с боевыми действиями, не смогли обработать их больничный и подать с ним заявление-расчет по месту их расположения, могут самостоятельно обратиться в Фонд социального страхования Украины (ФССУ) для получения больничных и декретных пособий.
Для этого застрахованные лица должны обратиться в любое удобное отделение ФССУ: либо по месту временного пребывания в результате эвакуации, либо по месту регистрации и т.п.
Напрямую работнику может быть начислено:
- пособие по беременности и родам;
- пособие по временной потере трудоспособности;
- пособие на погребение.
Средства будут перечислены на специально открытый для работника текущий счет или личную банковскую карту.
Документы, необходимые для получения пособия:
- бумажный листок нетрудоспособности или е-больничный;
- копию первой-четвертой, одиннадцатой-шестнадцатой страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.
Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица в этом случае не требуется.
Источник: Фонд соцстрахования