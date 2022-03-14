Во время ведения боевых действий на территории Украины работники, которые вынуждены эвакуироваться, могут получить больничные и декретные пособия напрямую от Фонда соцстрахования.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Сотрудники, чьи работодатели, в связи с боевыми действиями, не смогли обработать их больничный и подать с ним заявление-расчет по месту их расположения, могут самостоятельно обратиться в Фонд социального страхования Украины (ФССУ) для получения больничных и декретных пособий.

Для этого застрахованные лица должны обратиться в любое удобное отделение ФССУ: либо по месту временного пребывания в результате эвакуации, либо по месту регистрации и т.п.

Напрямую работнику может быть начислено:

пособие по беременности и родам;

пособие по временной потере трудоспособности;

пособие на погребение.

Средства будут перечислены на специально открытый для работника текущий счет или личную банковскую карту.

Документы, необходимые для получения пособия:

бумажный листок нетрудоспособности или е-больничный;

копию первой-четвертой, одиннадцатой-шестнадцатой страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.

Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица в этом случае не требуется.

Источник: Фонд соцстрахования