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Порядок упрощен: как во время войны получить оплату больничного и декретное пособие

14 марта 2022, 15:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
беженцы
Источник: Depositphotos

Во время ведения боевых действий на территории Украины работники, которые вынуждены эвакуироваться, могут получить больничные и декретные пособия напрямую от Фонда соцстрахования.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Сотрудники, чьи работодатели, в связи с боевыми действиями, не смогли обработать их больничный и подать с ним заявление-расчет по месту их расположения, могут самостоятельно обратиться в Фонд социального страхования Украины (ФССУ) для получения больничных и декретных пособий.

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Для этого застрахованные лица должны обратиться в любое удобное отделение ФССУ: либо по месту временного пребывания в результате эвакуации, либо по месту регистрации и т.п.

Напрямую работнику может быть начислено:

  • пособие по беременности и родам;
  • пособие по временной потере трудоспособности;
  • пособие на погребение.

Средства будут перечислены на специально открытый для работника текущий счет или личную банковскую карту.

Документы, необходимые для получения пособия:

  • бумажный листок нетрудоспособности или е-больничный;
  • копию первой-четвертой, одиннадцатой-шестнадцатой страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
  • копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.

Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица в этом случае не требуется.

Источник: Фонд соцстрахования

Теги
Війна в Україні , Лікарняні , Соціальні виплати , Соцстрахование , фонд соціального страхування
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