Під час війни в Україні може виникнути ситуація, коли жінка не може відвідати гінеколога, хоча скарги має.
Акушерка-гінеколог Мирослава Марченко розповіла, що робити, якщо є певні скарги щодо жіночого здоров’я.
Скарги та рекомендації:
1. Зміна виділень: жовті/зеленуваті/з неприємним запахом (температура тіла нормальна і без болю):
- особиста гігієна, хоча б вологі серветки після туалету;
- підмивання засобами, що містять Хлоргексидин;
- свічки комбінованого складу;
- пробіотик перорально чи/і вагінально.
2. Болісна менструація:
- препарати Парацетамол, Ібупрофен, Німесулід або хоча б Но-шпа форте, можна з Анальгіном;
- тепла грілка (не гаряча) на низ живота;
- легкі фізичні вправи (йога).
3. Часте сечовипускання:
- Фосфоміцин 3 г перорально разово;
- Нітрофурантоїн/Фурагін за інструкцією.
4. Болі внизу живота:
- значний біль, є температура, запаморочення, нудота – швидка і в стаціонар;
- незначний тупий біль – випити Парацетамол, Ібупрофен, Німесулід.
5. Затримка менструації:
- зробити тест на вагітність;
- якщо він негативний, водночас скарг та болю немає, варто почекати – вона зникла через стрес.