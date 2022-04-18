Під час війни в Україні може виникнути ситуація, коли жінка не може відвідати гінеколога, хоча скарги має.

Акушерка-гінеколог Мирослава Марченко розповіла, що робити, якщо є певні скарги щодо жіночого здоров’я.

Скарги та рекомендації:

1. Зміна виділень: жовті/зеленуваті/з неприємним запахом (температура тіла нормальна і без болю):

особиста гігієна, хоча б вологі серветки після туалету;

підмивання засобами, що містять Хлоргексидин;

свічки комбінованого складу;

пробіотик перорально чи/і вагінально.

2. Болісна менструація:

препарати Парацетамол, Ібупрофен, Німесулід або хоча б Но-шпа форте, можна з Анальгіном;

тепла грілка (не гаряча) на низ живота;

легкі фізичні вправи (йога).

3. Часте сечовипускання:

Фосфоміцин 3 г перорально разово;

Нітрофурантоїн/Фурагін за інструкцією.

4. Болі внизу живота:

значний біль, є температура, запаморочення, нудота – швидка і в стаціонар;

незначний тупий біль – випити Парацетамол, Ібупрофен, Німесулід.

5. Затримка менструації: