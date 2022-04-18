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Проблеми з жіночим здоров’ям – що робити у різних ситуаціях

18 Квітня 2022, 19:09
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
біль у животі
Джерело: Depositphotos

Під час війни в Україні може виникнути ситуація, коли жінка не може відвідати гінеколога, хоча скарги має.

Акушерка-гінеколог Мирослава Марченко розповіла, що робити, якщо є певні скарги щодо жіночого здоров’я.

Скарги та рекомендації:

1. Зміна виділень: жовті/зеленуваті/з неприємним запахом (температура тіла нормальна і без болю):

  • особиста гігієна, хоча б вологі серветки після туалету;
  • підмивання засобами, що містять Хлоргексидин;
  • свічки комбінованого складу;
  • пробіотик перорально чи/і вагінально.

2. Болісна менструація:

  • препарати Парацетамол, Ібупрофен, Німесулід або хоча б Но-шпа форте, можна з Анальгіном;
  • тепла грілка (не гаряча) на низ живота;
  • легкі фізичні вправи (йога).

3. Часте сечовипускання:

  • Фосфоміцин 3 г перорально разово;
  • Нітрофурантоїн/Фурагін за інструкцією.
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4. Болі внизу живота:

  • значний біль, є температура, запаморочення, нудота – швидка і в стаціонар;
  • незначний тупий біль – випити Парацетамол, Ібупрофен, Німесулід.

5. Затримка менструації:

  • зробити тест на вагітність;
  • якщо він негативний, водночас скарг та болю немає, варто почекати – вона зникла через стрес.

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