Планові операції в Україні – де та за якої умови проводитимуться

В Україні відновлюється проведення планових операцій, їх можуть проводити за рішенням головних лікарів закладів охорони здоров’я.

У МОЗ розповіли, що треба зробити, щоб провести операцію безкоштовно.

Для цього треба отримати електронне направлення у свого сімейного лікаря або фахівця, який займається лікуванням.

Водночас за операцію медичному закладу заплатить Національна служба здоров’я України.

Але потрібно пам’ятати, що під час дії воєнного стану в Україні проводити планові операції можуть лише ті заклади, які мають на це ресурси. В окремих регіонах такий відсутній, оскільки лікарі першочергово допомагають пораненим.

Актуальну інформацію щодо лікарень, де проводяться планові операції, можна дізнатися в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77.

В перші дні війни в Україні фахівці зупинили проведення планових операцій та надавали допомогу пораненим військовим та цивільним громадянам, які постраждали від російської агресії. Пізніше їхнє проведення відновили у частині регіонів.