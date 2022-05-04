В Украине упростили процедуру формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности (МЗВН) для украинцев, которые из-за войны были вынуждены уехать в соседние страны.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич. По ее словам, изменения касаются женщин, которые сейчас ждут рождения ребенка.

Так, с 30 недели беременности женщины имеют право на формирование листка нетрудоспособности и, как следствие, получение соответствующих социальных выплат. Однако из-за начавшейся Россией войны эта возможность стала для некоторых недоступной.

— Беременная должна связаться с врачом, который вел или ведет ее беременность, и заявить о желании сформировать МЗВН. Если контакт со своим врачом был потерян, можно обратиться к другому. Однако в таком случае нужно предоставить врачу документ, подтверждающий беременность и ее срок. Это может быть справка или выписка из последнего осмотра беременной у врача в стране ее пребывания, — говорит Карчевич.

Заместитель министра говорит, что врач должен проверить предыдущие медицинские записи о беременности в электронной системе здравоохранения и создать МЗВН, что станет основанием для автоматического создания электронного больничного.

Минздрав рекомендует беременным держать связь со своим врачом. На период действия военного положения медицинскую консультацию можно получить с помощью технических средств коммуникации.