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Как оформить больничный во время войны — рекомендации

18 апреля 2022, 18:21
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
лікарня, електронна система
Источник: Depositphotos

Во время войны в Украине некоторые граждане могут нуждаться в оформлении больничного.

В Минздраве рассказали, как это сделать.

Для начала следует обратиться за медицинской помощью к врачу. Если специалист выявит объективные основания, он сформирует соответствующее медицинское заключение в электронной системе здравоохранения.

В то же время не нужно отдельно обращаться к врачу первичной медицинской помощи, если медицинскую помощь оказывал врач узкой специализации, или заключать для этого декларацию с семейным врачом.

Медицинское заключение врача направляется в электронный реестр писем нетрудоспособности.

– Если вы не застрахованы, они в электронном реестре не формируются. А документом, подтверждающим факт временной нетрудоспособности, является медицинское заключение, сформированное врачом, — отмечают в Минздраве.

Однако может возникнуть ситуация, когда нет технической возможности сформировать электронный больничный. В этом случае врач может открыть больничный в бумажной форме.

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Надо обратиться к любому врачу первички и получить помощь и при необходимости оформить больничный.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні , хвороба
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