Як оформити лікарняний під час війни – рекомендації

Під час війни в Україні деякі громадяни можуть потребувати оформлення лікарняного.

У МОЗ розповіли, як це зробити.

Для початку треба звернутися за медичною допомогою до лікаря. Якщо фахівець виявить об’єктивні підстави, він сформує відповідний медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я.

Водночас наразі не потрібно окремо звертатися до лікаря первинної медичної допомоги, якщо медичну допомогу надавав лікар вузької спеціалізації, або укладати для цього декларацію з сімейним лікарем.

Медичний висновок лікаря направляється до електронного реєстру листів непрацездатності.

– Якщо ви не застраховані, вони в електронному реєстрі не формуються. А документом, який підтверджує факт тимчасової непрацездатності, є медичний висновок, сформований лікарем, – зазначають у МОЗ.

Однак може виникнути ситуація, коли немає технічної можливості сформувати електронний лікарняний. У такому разі лікар може відкрити лікарняний у паперовій формі.

Як ВПО можуть отримати лікарняний

Треба звернутися до будь-якого лікаря первинки і отримати допомогу та за потреби оформити лікарняний лист.