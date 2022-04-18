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Як оформити лікарняний під час війни – рекомендації

18 Квітня 2022, 18:21
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
лікарня, електронна система
Джерело: Depositphotos

Під час війни в Україні деякі громадяни можуть потребувати оформлення лікарняного.

У МОЗ розповіли, як це зробити.

Для початку треба звернутися за медичною допомогою до лікаря. Якщо фахівець виявить об’єктивні підстави, він сформує відповідний медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я.

Водночас наразі не потрібно окремо звертатися до лікаря первинної медичної допомоги, якщо медичну допомогу надавав лікар вузької спеціалізації, або укладати для цього декларацію з сімейним лікарем.

Медичний висновок лікаря направляється до електронного реєстру листів непрацездатності.

– Якщо ви не застраховані, вони в електронному реєстрі не формуються. А документом, який підтверджує факт тимчасової непрацездатності, є медичний висновок, сформований лікарем, – зазначають у МОЗ.

Однак може виникнути ситуація, коли немає технічної можливості сформувати електронний лікарняний. У такому разі лікар може відкрити лікарняний у паперовій формі.

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Як ВПО можуть отримати лікарняний

Треба звернутися до будь-якого лікаря первинки і отримати допомогу та за потреби оформити лікарняний лист.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні , хвороба
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