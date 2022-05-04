В Україні спростили процедуру формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН) для українців, які через війну були змушені виїхати до сусідніх країн.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич. За її словами, зміни стосуються жінок, які зараз чекають на народження дитини.

Так, з 30 тижня вагітності жінки мають право на формування листка непрацездатності і, як наслідок, отримання відповідних соціальних виплат. Однак через розпочату Росією війну ця можливість стала для декого недоступною.

– Вагітна має зв’язатися з лікарем, який вів або веде її вагітність, і заявити про бажання сформувати МВТН. Якщо контакт зі своїм лікарем був втрачений, можна звернутися до іншого. Однак у такому випадку потрібно надати лікарю документ, який підтверджує вагітність та її термін. Це може бути довідка або виписка з останнього огляду вагітної в лікаря в країні її перебування, – говорить Карчевич.

Заступниця міністра каже, що лікар має перевірити попередні медичні записи про вагітність в електронній системі охорони здоров’я та створити МВТН, що стане підставою для автоматичного створення електронного лікарняного.

МОЗ рекомендує вагітним тримати зв’язок зі своїм лікарем. На період дії воєнного стану медичну консультацію можна отримати за допомогою технічних засобів комунікації.