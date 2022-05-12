Более 1,5 тыс. украинских медиков прошли обучение на случай применения РФ запрещенного оружия. Речь идет о возможных химических и биологических атаках на население нашей страны.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

В частности, он отметил, что еще 18 марта, со ссылкой на заявления официальных лиц и международных организаций, обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с сообщением об угрозе применения Россией химических или биологических отравляющих веществ против украинцев.

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По словам Михаила Радуцкого, он призвал использовать все возможные меры международного влияния, чтобы не допустить применения в Украине запрещенного вооружения.

Радуцкий проинформировал, что был получен ответ от Осната Лубрани, постоянного координатора ООН в Украине, который выразил солидарность с украинским народом, который страдает от вторжения Российской Федерации, что приводит к гибели мирного населения, в том числе детей.

— По данным ООН, пока подтвержденных признаков применения сторонами биологического и химического оружия при ведении военных действий нет. В то же время ООН оказывает Украине помощь, которая понадобится в случае применения запрещенного оружия, — отметил Радуцкий.

Так, по его словам, Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия и Управление ООН по делам разоружения запланировали на май онлайн-тренинги, направленные на усиление готовности украинских муниципальных органов к возможным химическим инцидентам.

Наряду с этим ВОЗ вместе с Минздравом доставляют в больницы средства индивидуальной защиты, а также запланированы практические тематические тренинги для персонала специализированных больниц.

Программа ООН по окружающей среде также инициировала картографирование и компиляцию экологического ущерба, нанесенного вторжением в Украину, который также охватывает загрязнения из-за выброса химических материалов.

ООН назначит сотрудника для координации согласованной реакции агентств, фондов и программ ООН на возможные угрозы по использованию химических и биологических веществ во время войны в Украине.

Источник: Михаил Радуцкий