Понад 1,5 тис. українських медиків пройшли навчання на випадок застосування РФ забороненої зброї. Йдеться про можливі хімічні та біологічні атаки на населення нашої країни.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова профільного Комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

Зокрема, він зазначив, що ще 18 березня, з посиланням на заяви офіційних осіб і міжнародних організацій, звернувся до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з повідомленням про загрозу застосування Росією хімічних або біологічних отруйних речовин проти українців.

За словами Михайла Радуцького, він закликав використовувати всі можливі заходи міжнародного впливу, щоб не допустити застосування в Україні забороненого озброєння.

Радуцький поінформував, що була отримана відповідь від Осната Лубрані, постійного координатора ООН в Україні, який висловив солідарність з українським народом, який потерпає від вторгнення Російської Федерації, що призводить до загибелі мирного населення, зокрема дітей.

– За даними ООН, поки що підтверджених ознак застосування сторонами біологічної та хімічної зброї під час ведення воєнних дій немає. Водночас ООН надає Україні допомогу, яка знадобиться у разі застосування забороненої зброї, – зазначив Радуцький.

Так, за його словами, Міжрегіональний науково-дослідний інститут ООН з питань злочинності та правосуддя та управління ООН у справах роззброєння запланували на травень онлайн-тренінги, спрямовані на посилення готовності українських муніципальних органів до можливих хімічних інцидентів.

Поряд з цим ВООЗ разом з МОЗ доставляють у лікарні засоби індивідуального захисту, а також заплановані практичні тематичні тренінги для персоналу спеціалізованих лікарень.

Програма ООН з навколишнього середовища також ініціювала картографування та компіляцію екологічного збитку, завданого вторгненням в Україну, який також охоплює забруднення через викид хімічних матеріалів.

ООН призначить співробітника для координації узгодженої реакції агентств, фондів і програм ООН на можливі загрози з використання хімічних і біологічних речовин під час війни в Україні.

Джерело: Михайло Радуцький