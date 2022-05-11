Всесвітня організація охорони здоров’я надала Україні 34 фармацевтичних холодильники для безпечного зберігання крові.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

– ВООЗ у рамках співпраці з МОЗ надала Україні обладнання для безпечного зберігання крові. Це 34 фармацевтичних холодильники, у яких можна зберігати кров, більша частина з них наразі прямує у різні регіони країни, – зазначили у МОЗ.

У міністерстві наголосили, що банки крові є важливою частиною ефективної системи охорони здоров’я. Ще важливішими вони стають під час війни, коли система переливання крові адаптується до нових реалій.

Вони подякували міжнародним партнерам за участь у подоланні викликів, з якими зіштовхнулася Україна.

Також нещодавно ВООЗ передала Україні 20 машин швидкої допомоги всюдихідного типу. Ці автомобілі можуть дістатися до важкодоступних місць, навіть там, де дороги найбільш пошкоджені.