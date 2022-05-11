Всесвітня організація охорони здоров’я надала Україні 34 фармацевтичних холодильники для безпечного зберігання крові.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
– ВООЗ у рамках співпраці з МОЗ надала Україні обладнання для безпечного зберігання крові. Це 34 фармацевтичних холодильники, у яких можна зберігати кров, більша частина з них наразі прямує у різні регіони країни, – зазначили у МОЗ.
У міністерстві наголосили, що банки крові є важливою частиною ефективної системи охорони здоров’я. Ще важливішими вони стають під час війни, коли система переливання крові адаптується до нових реалій.
Вони подякували міжнародним партнерам за участь у подоланні викликів, з якими зіштовхнулася Україна.
Також нещодавно ВООЗ передала Україні 20 машин швидкої допомоги всюдихідного типу. Ці автомобілі можуть дістатися до важкодоступних місць, навіть там, де дороги найбільш пошкоджені.
Для підтримки медичної евакуації ВООЗ створила три хаби охорони здоров’я на заході України, а також забезпечила умови для безпечної медичної евакуації пацієнтів. Для підготовки та надання спеціалізованої медичної допомоги було розгорнуто понад 50 бригад екстреної медичної допомоги.
ВООЗ також надає підтримку Україні в галузях психічного здоров’я, у боротьбі з інфекціями, яким можна запобігти щепленнями, у профілактиці різних видів травм, фінансуванні охорони здоров’я та інших важливих сферах.