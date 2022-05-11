Всемирная организация здравоохранения предоставила Украине 34 фармацевтических холодильника для безопасного хранения крови.

— ВОЗ в рамках сотрудничества с Минздравом предоставила Украине оборудование для безопасного хранения крови. Это 34 фармацевтических холодильника, в которых можно хранить кровь, большая часть из них сейчас направляется в разные регионы страны, — сообщили в Минздраве.

В Министерстве отметили, что банки крови являются важной частью эффективной системы здравоохранения. Еще важнее они становятся во время войны, когда система переливания крови адаптируется к новым реалиям.

Они поблагодарили международных партнеров за участие в преодолении вызовов, с которыми столкнулась Украина.

Также недавно ВОЗ передала Украине 20 машин скорой помощи вездеходного типа. Эти автомобили могут добраться до труднодоступных мест, даже там, где дороги наиболее повреждены.

Для поддержки медицинской эвакуации ВОЗ создала три хаба здравоохранения на Западе Украины, а также обеспечила условия для безопасной медицинской эвакуации пациентов. Для подготовки и оказания специализированной медицинской помощи было развернуто более 50 бригад экстренной медицинской помощи.

ВОЗ также оказывает поддержку Украине в области психического здоровья, в борьбе с инфекциями, которые можно предотвратить прививками, в профилактике различных видов травм, финансировании здравоохранения и других важных сферах.

Фото: Минздрав