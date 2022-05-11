В Украине российские захватчики полностью уничтожили 101 больницу, враг расстрелял или захватил почти 200 машин скорой помощи.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

— Уже 77 дней подряд российские террористы обстреливают жилые кварталы и гражданские объекты. Снаряды и ракеты оккупантов попали в 600 украинских медучреждений. 101 больница уничтожена полностью без возможности восстановления, — отметили в Минздраве.

Также российские военные разрушили в Украине 450 аптек. Почти 200 автомобилей экстренной медицинской помощи расстреляны или захвачены врагом.

В министерстве напомнили, что за каждой этой цифрой — жизнь смелого украинца. Жизнь того, кто вовремя не доехал в больницу, или кому не было куда ехать, или того, кого просто не пропустили российские военные, и они не смогли вовремя получить необходимую медицинскую помощь.

Минздрав подчеркнул, что РФ пренебрегает всеми нормами и конвенциями международного права.

10 мая 43 страны Европейского регионального комитета ВОЗ поддержали важность введения санкций в отношении России в сфере здравоохранения.

Фото: Минздрав