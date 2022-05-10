43 страны Европейского регионального комитета ВОЗ поддержали важность введения санкции в отношении России в сфере здравоохранения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в социальных сетях.

— 43 страны сказали “да” во время онлайн голосования за решение Европейского регионального комитета ВОЗ. Против проголосовали только РФ, Беларусь и Таджикистан, — отметил он.

Решение Европейского регионального комитета ВОЗ поручило Европейскому региональному директору ВОЗ Гансу Клюге:

изучить возможности переноса из Москвы за пределы РФ Европейского офиса ВОЗ по неинфекционным болезням;

приостановить проведение в РФ всех мероприятий (конференций, семинаров, встреч) под эгидой ВОЗ;

вынести вопрос полномасштабного вторжения России в Украину и как следствие возникновения чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения на заседание 75 Всемирной ассамблеи здравоохранения.

— Это еще один решительный шаг к изоляции РФ от цивилизованного мира. Все уже увидели истинное лицо России и понимают, что это – государство-убийца. А тот, кто забирает жизни и здоровье гражданских лиц, не может на мировом уровне представлять организацию, которая борется за их спасение, — добавил Ляшко.

Ранее Украина настаивала на закрывании Европейского офиса ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, который расположен в Москве.

Источник: Виктор Ляшко