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В ВОЗ сделали решительный шаг к изоляции РФ от цивилизованного мира — Ляшко

10 мая 2022, 21:11
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
В ВОЗ сделали решительный шаг к изоляции РФ от цивилизованного мира — Ляшко
Источник: УНИАН

43 страны Европейского регионального комитета ВОЗ поддержали важность введения санкции в отношении России в сфере здравоохранения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в социальных сетях.

— 43 страны сказали “да” во время онлайн голосования за решение Европейского регионального комитета ВОЗ. Против проголосовали только РФ, Беларусь и Таджикистан, — отметил он.

Решение Европейского регионального комитета ВОЗ поручило Европейскому региональному директору ВОЗ Гансу Клюге:

  • изучить возможности переноса из Москвы за пределы РФ Европейского офиса ВОЗ по неинфекционным болезням;
  • приостановить проведение в РФ всех мероприятий (конференций, семинаров, встреч) под эгидой ВОЗ;
  • вынести вопрос полномасштабного вторжения России в Украину и как следствие возникновения чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения на заседание 75 Всемирной ассамблеи здравоохранения.

— Это еще один решительный шаг к изоляции РФ от цивилизованного мира. Все уже увидели истинное лицо России и понимают, что это – государство-убийца. А тот, кто забирает жизни и здоровье гражданских лиц, не может на мировом уровне представлять организацию, которая борется за их спасение, — добавил Ляшко.

Ранее Украина настаивала на закрывании Европейского офиса ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, который расположен в Москве.

Источник: Виктор Ляшко

Теги
Війна в Україні, Віктор Ляшко, ВООЗ, Російська агресія
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