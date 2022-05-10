43 країни Європейського регіонального комітету ВООЗ підтримали важливість запровадження санкції щодо Росії у сфері охорони здоров’я.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко у соціальних мережах.

– 43 країни сказали “так” під час онлайн голосування за рішення Європейського регіонального комітету ВООЗ. Проти проголосували лише РФ, Білорусь та Таджикистан, – зазначив він.

Рішення Європейського регіонального комітету ВООЗ доручило Європейському регіональному директору ВООЗ Гансу Клюге:

вивчити можливості переносу з Москви за межі РФ Європейського офісу ВООЗ з неінфекційних хвороб;

призупинити проведення в РФ всіх заходів (конференцій, семінарів, зустрічей) під егідою ВООЗ;

винести питання повномасштабного вторгнення Росії в Україну та як наслідок виникнення надзвичайної ситуації в сфері охорони здоров’я на засідання 75 Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.

– Це ще один рішучий крок до ізоляції РФ від цивілізованого світу. Всі вже побачили справжнє обличчя Росії і розуміють, що це – держава-вбивця. А той, хто забирає життя та здоров’я цивільних громадян, не може на світовому рівні представляти організацію, яка бореться за їх порятунок, – додав Ляшко.

Раніше Україна вже наполягала на зачиненні Європейського офісу ВООЗ із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями, який розташований у Москві.

Джерело: Віктор Ляшко