В Україні російські загарбники повністю знищили 101 лікарню, ворог розстріляв чи захопив майже 200 машин швидкої допомоги.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

– Вже 77 днів поспіль російські терористи обстрілюють житлові квартали та цивільні об’єкти. Снаряди та ракети окупантів поцілили у 600 українських медзакладів. 101 лікарня знищена вщент без можливості відновлення, – зазначили у МОЗ.

Також російські військові зруйнували в Україні 450 аптек. Майже 200 автомобілів екстреної медичної допомоги розстріляно чи захоплено ворогом.

У міністерстві нагадали, що за кожною цією цифрою — життя сміливого українця. Життя того, хто вчасно не доїхав до лікарні, або кому не було куди їхати, або того, кого просто не пропустили російські військові, і вони не змогли вчасно отримати необхідну медичну допомогу.

МОЗ наголосили, що РФ нехтує всіма нормами та конвенціями міжнародного права.

10 травня 43 країни Європейського регіонального комітету ВООЗ підтримали важливість запровадження санкцій щодо Росії у сфері охорони здоров’я.

Фото: МОЗ