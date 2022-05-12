Медики Першого медичного об’єднання Львова виходжують сьогодні цілу сім’ю, яка жорстоко постраждала під час ракетного удару РФ по вокзалу Краматорська. Дочка втратила обидві ноги, мати – одну.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіли співробітники дитячої лікарні Св. Миколая, яка є структурним підрозділом 1 МО.

– 11-річний Ярослав подорослішав у ту мить, коли російська ракета прилетіла на вокзал Краматорська. Сестра-близнючка і мама, які були на пероні, залишилися ніг: дівчинка – без обох, жінка – без однієї.

Повідомляється, що сім’я – з містечка Новгородського на Донеччині. Рідний тато діток помер, вітчим пішов воювати. На початку квітня мама Наталя вирішила вивезти дітей з-під обстрілів.

З валізами вони приїхали на вокзал Краматорська. Поки чекали на поїзд, Яна попросила у мами чаю, який на пероні готували волонтери. Ярослав залишився стерегти речі в приміщенні. Коли мама з сестричкою вийшли на вулицю, пролунав вибух.

Наталя, яка досі не може собі пробачити той похід за чаєм, згадує: коли відкрила очі, все було в крові. Потім побачила, що у дочки немає ніг. А після того, як не змогла встати, зрозуміла, що і сама без однієї кінцівки.

Вже кілька тижнів родина перебуває у дитячій лікарні Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова. Їх доставив сюди евакуаційний поїзд. Зараз дітки і мама вже посміхаються, тому що нарешті в безпеці.

До них постійно приходять з подарунками волонтери та знаменитості. Ще одна хороша новина: зовсім скоро сім’я вирушить на протезування та реабілітацію в США.

Ярославчик каже, що дуже хоче, щоб мама і сестричка нарешті встали на ноги. А поки 11-річна дитина – їхня єдина опора і підтримка.

Джерело: 1 МО Львова