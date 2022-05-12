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Дочка залишилася без обох ніг, мати – без однієї: У Львові виходжують жертв удару РФ по вокзалу Краматорська

12 Травня 2022, 10:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
львів

Медики Першого медичного об’єднання Львова виходжують сьогодні цілу сім’ю, яка жорстоко постраждала під час ракетного удару РФ по вокзалу Краматорська. Дочка втратила обидві ноги, мати –  одну.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіли співробітники дитячої лікарні Св. Миколая, яка є структурним підрозділом 1 МО.

– 11-річний Ярослав подорослішав у ту мить, коли російська ракета прилетіла на вокзал Краматорська. Сестра-близнючка і мама, які були на пероні, залишилися ніг: дівчинка – без обох, жінка – без однієї.

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Повідомляється, що сім’я – з містечка Новгородського на Донеччині. Рідний тато діток помер, вітчим пішов воювати. На початку квітня мама Наталя вирішила вивезти дітей з-під обстрілів.

З валізами вони приїхали на вокзал Краматорська. Поки чекали на поїзд, Яна попросила у мами чаю, який на пероні готували волонтери. Ярослав залишився стерегти речі в приміщенні. Коли мама з сестричкою вийшли на вулицю, пролунав вибух.

Наталя, яка досі не може собі пробачити той похід за чаєм, згадує: коли відкрила очі, все було в крові. Потім побачила, що у дочки немає ніг. А після того, як не змогла встати, зрозуміла, що і сама без однієї кінцівки.

Вже кілька тижнів родина перебуває у дитячій лікарні Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова. Їх доставив сюди евакуаційний поїзд. Зараз дітки і мама вже посміхаються, тому що нарешті в безпеці.

До них постійно приходять з подарунками волонтери та знаменитості. Ще одна хороша новина: зовсім скоро сім’я вирушить на протезування та реабілітацію в США.

Ярославчик каже, що дуже хоче, щоб мама і сестричка нарешті встали на ноги. А поки 11-річна дитина – їхня єдина опора і підтримка.

Джерело: 1 МО Львова

Теги
Війна в Україні, Вокзал, Краматорськ, Львів, Медики, Ракетні удари Росії
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