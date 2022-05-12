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Дочь осталась без обеих ног, мать – без одной: во Львове выхаживают жертв удара РФ по вокзалу Краматорска

12 мая 2022, 10:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
львів

Медики Первого медицинского объединения Львова выхаживают сегодня целую семью, которая жестоко пострадала во время ракетного удара РФ по вокзалу Краматорска. Дочь осталась без двух ног, мать – без одной.

Об этом на своей странице в Facebook рассказали сотрудники детской больницы Св. Николая, которая является структурным подразделением 1 МО.

— 11-летний Ярослав повзрослел в тот миг, когда российская ракета прилетела на вокзал Краматорска. Сестра-близняшка и мама, которые были на перроне, остались ног: девочка – без обеих, женщина – без одной.

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Сообщается, что семья — из местечка Новгородского на Донетчине. Родной папа деток умер, отчим пошел воевать. В начале апреля мама Наталья решила вывезти детей из-под обстрелов.

С чемоданами они приехали на вокзал Краматорска. Пока ждали поезда, Яна попросила у мамы чаю, который на перроне готовили волонтеры. Ярослав остался стеречь вещи в помещение. Когда мама с сестренкой вышли на улицу, раздался взрыв.

Наталья, которая до сих пор не может себе простить того похода за чаем, вспоминает: когда открыла глаза, все было в крови. Потом увидела, что у дочки нет ног. А после того, как не смогла встать, поняла, что и сама без одной конечности.

Уже несколько недель семья находится в детской больнице Св. Николая Первого медобъединения Львова. Их доставил сюда эвакуационный поезд. Сейчас детки и мама уже улыбаются, потому что наконец в безопасности.

К ним постоянно приходят с подарками волонтеры и знаменитости. Еще одна хорошая новость: совсем скоро семья отправится на протезирование и реабилитацию в США.

Ярославчик говорит, что очень хочет, чтобы мама и сестренка наконец встали на ноги. А пока 11-летний ребенок – их единственная опора и поддержка.

Источник: 1 МО Львова

Теги
Війна в Україні, Вокзал, Краматорськ, Львов, Медики, Ракетные удары России
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