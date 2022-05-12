Медики Первого медицинского объединения Львова выхаживают сегодня целую семью, которая жестоко пострадала во время ракетного удара РФ по вокзалу Краматорска. Дочь осталась без двух ног, мать – без одной.

Об этом на своей странице в Facebook рассказали сотрудники детской больницы Св. Николая, которая является структурным подразделением 1 МО.

— 11-летний Ярослав повзрослел в тот миг, когда российская ракета прилетела на вокзал Краматорска. Сестра-близняшка и мама, которые были на перроне, остались ног: девочка – без обеих, женщина – без одной.

Сообщается, что семья — из местечка Новгородского на Донетчине. Родной папа деток умер, отчим пошел воевать. В начале апреля мама Наталья решила вывезти детей из-под обстрелов.

С чемоданами они приехали на вокзал Краматорска. Пока ждали поезда, Яна попросила у мамы чаю, который на перроне готовили волонтеры. Ярослав остался стеречь вещи в помещение. Когда мама с сестренкой вышли на улицу, раздался взрыв.

Наталья, которая до сих пор не может себе простить того похода за чаем, вспоминает: когда открыла глаза, все было в крови. Потом увидела, что у дочки нет ног. А после того, как не смогла встать, поняла, что и сама без одной конечности.

Уже несколько недель семья находится в детской больнице Св. Николая Первого медобъединения Львова. Их доставил сюда эвакуационный поезд. Сейчас детки и мама уже улыбаются, потому что наконец в безопасности.

К ним постоянно приходят с подарками волонтеры и знаменитости. Еще одна хорошая новость: совсем скоро семья отправится на протезирование и реабилитацию в США.

Ярославчик говорит, что очень хочет, чтобы мама и сестренка наконец встали на ноги. А пока 11-летний ребенок – их единственная опора и поддержка.

Источник: 1 МО Львова