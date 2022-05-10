В Днепре спасают двоих детей и пожилую женщину, получивших тяжелые ранения в Приволье, что на Луганщине. 7 мая после обеда этот городок оккупанты накрыли из Градов и минометов. Дети и взрослые просто не успели скрыться.

48-летняя Вера Сарикова рассказывает – случилось все внезапно. Снаряды прилетели во двор, когда люди бежали в подвал. Там все жили три недели подряд, когда в их пятиэтажку прилетели вражеские Грады.

7 мая в Приволье снова дали свет.

– Появился свет, мы пошли варить есть. Поели. Потом говорю – давайте спускаться в подвал. Нам туда бежать – три шага. И не успели дети. А я отключала приборы и выжила.

Двое племянников Веры погибли мгновенно от ранений в голову. Им было 11 и 14 лет. 70-летней маме Нине осколками изрезало живот, ноги. Женщина получила контузию и сотрясение мозга. И сейчас находится в одной из больниц Днепра.

Самые тяжелые ранения получили две девочки. 12-летняя дочь Веры Сариковой – Руслана – уже четвертый день не приходит в себя, она на аппарате искусственной вентиляции легких.

– У Русланы травма черепа. Вырезан немного мозг, сломана рука, обломки в кисти руки и в ноге. На нее еще и упали осколки из окон дома. Она сразу впала в кому. Ей постоянно запускают сердце, – еле сдерживая слезы рассказывает мама Вера.

Внучка женщины – 8-летняя Евгения – в сознании. У девочки четыре сломанных ребра, травма легкого, перелом руки и осколок в ноге. Возле нее постоянно отец. По словам бабушки, внучка хорошо помнит, как все случилось, и очень плохо от этого спит.

Всех пострадавших с Приволья сначала пытались спасать в Лисичанске, затем эвакуировали в Бахмут и оттуда — в Днепр. Доставляли раненых гражданских военные своими машинами.

В областном Департаменте здравоохранения говорят – девочек, скорее всего, будут перевозить в одну из больниц Львова для дальнейшего лечения. Но отмечают – сейчас в больницах региона до сих пор находятся десять детей из Харьковщины, Донетчины и Луганщины.

Фото: Ярослав Шейко