У Дніпрі рятують двох дітей та літню жінку, котрі отримали тяжкі поранення у Привіллі, що на Луганщині. 7 травня пообіді це містечко окупанти накрили з градів та мінометів. Діти та дорослі просто не встигли сховатися.

48-річна Віра Сарікова розповідає – трапилося усе раптово. Снаряди прилетіли у двір, коли люди бігли до підвалу. Там усі мешкали три тиждень поспіль, відколи у їхню 5-поверхівку прилетіли ворожі Гради.

7 травня у Привіллі знову дали світло.

– З’явилося світло, ми пішли зварити їсти. Поїли. Потім кажу – давайте спускатися до підвалу. Нам туди бігти – три кроки туди. І не встигли діти. А я відключала прилади і вижила.

Двоє племінників пані Віри загинули миттєво від поранень у голову. Їм було 11 і 14 років. 70-річній мамі Ніні осколками посікло живіт, ноги. Жінка отримала контузію та струс мозку. І нині перебуває в одній з лікарень Дніпра.

Найтяжчі ж поранення отримало двоє дівчат. 12-річна донька Віри Сарікової – Руслана – вже 4-й день не приходить до тями, вона на апараті штучної вентиляції легень.

– У Руслани травма черепа. Вирізаний трохи мозок, зламана рука, уламки в кисті руки и у нозі. На неї ще й впали осколки з вікон будинку. Вона відразу впала в кому. Їй постійно запускають серце, – ледве стримуючи сльози розповідає мама Віра.

Онука ж жінки – 8-річна Євгенія – при тямі. Дівчинка має 4-ри зламані ребра, травму легені, перелом руки та осколок у нозі. Біля неї постійно тато. За словами бабусі, онука добре пам’ятає, як усе трапилося і дуже погано від того спить.

Усіх постраждалих з Привілля спершу намагалися рятувати у Лисичанську, потім евакуювали до Бахмута і звідтам – до Дніпра. Доправляли поранених цивільних військові своїми автівками.

В обласному департаменті охорони здоров’я кажуть – дівчат, наймовірніше, будуть перевозити до однієї з лікарень Львова на подальше лікування. Та зазначають – нині в лікарнях регіону і досі перебувають 10-ро дітей з Харківщини, Донеччини та Луганщини.

Фото: Ярослав Шейко