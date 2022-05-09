Евакуаційним потягом до лікувальних закладів Першого територіального медичного об’єднання доставлено вісім постраждалих внаслідок бойових дій у Донецькій області.

Про це співробітники 1 ТМО Львова повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Переважна більшість у стані середньої тяжкості після мінно-вибухової травми. Двоє у важкому стані. Один чоловік з інфарктом міокарда, – написали вони.

Повідомляється, що наймолодшому пацієнту 26 років, найстаршому – 70. У кожного в руках речі – єдине і останнє, що їм вдалося забрати зі своїх зруйнованих будинків. У когось вже не залишилося рідних.

З пацієнтами вже працюють профільні фахівці. Лікарі проводять всі необхідні обстеження і погоджують план лікування.

Наше завдання – зберегти здоров’я наших пацієнтів, забезпечити психологічну підтримку і допомогти одужати якомога швидше, підкреслюють львівські медики.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова