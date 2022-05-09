Эвакуационным поездом в лечебные учреждения Первого территориального медицинского объединения доставлены восемь пострадавших в результате боевых действий в Донецкой области.

О этом сотрудники 1 ТМО Львова сообщили на своей странице в Facebook.

— Подавляющее большинство в состоянии средней тяжести после минно-взрывной травмы. Двое в тяжелом состоянии. Один мужчина с инфарктом миокарда, — написали они.

Сообщается, что самому младшему пациенту 26 лет, самому старшему — 70. У каждого в руках вещи — единственное и последнее, что им удалось забрать из своих разрушенных домов. У кого-то уже не осталось родных.

С пациентами уже работают профильные специалисты. Врачи проводят все необходимые обследования и согласовывают план лечения.

Наша задача — сохранить здоровье наших пациентов, обеспечить психологическую поддержку и помочь выздороветь как можно скорее, подчеркивают львовские медики.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова