Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Двое в тяжелом состоянии: во Львов эвакуировали восемь человек с минно-взрывными травмами из Донетчины

9 мая 2022, 13:31
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
1 тмо львова

Эвакуационным поездом в лечебные учреждения Первого территориального медицинского объединения доставлены восемь пострадавших в результате боевых действий в Донецкой области.

О этом сотрудники 1 ТМО Львова сообщили на своей странице в Facebook.

— Подавляющее большинство в состоянии средней тяжести после минно-взрывной травмы. Двое в тяжелом состоянии. Один мужчина с инфарктом миокарда, — написали они.

Читайте также:
Львів, діти зі сходуДетей с востока лечат во Львовской области: ранения в живот, фосфорные ожоги, нейротравмы

Сообщается, что самому младшему пациенту 26 лет, самому старшему — 70. У каждого в руках вещи — единственное и последнее, что им удалось забрать из своих разрушенных домов. У кого-то уже не осталось родных.

С пациентами уже работают профильные специалисты. Врачи проводят все необходимые обследования и согласовывают план лечения.

Наша задача — сохранить здоровье наших пациентов, обеспечить психологическую поддержку и помочь выздороветь как можно скорее, подчеркивают львовские медики.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова

Теги
Війна в Україні, Донецька область, Львов, Медики
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь