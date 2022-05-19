Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Медицинская эвакуация: почти каждый день тяжелораненых украинцев отправляют на лечение за границу

19 мая 2022, 14:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
на лікування за кордон

Министерство здравоохранения Украины вместе с Европейской Комиссией обеспечило медицинскую эвакуацию еще одной группы пострадавших от военной агрессии РФ украинцев за границу для лечения.

В частности, были эвакуированы супруги из Бучи и пациентка из Харьковщины — люди пострадали во время оккупации и нуждаются в протезировании и последующей реабилитации.

Отправка на лечение за границу пострадавших производится практически ежедневно.

Читайте также:
ляшкоОбеспечить надлежащую медицинскую помощь: Минздрав об украинцах в оккупации и плену

Минздрав в сотрудничестве с международными партнерами, а также при активном содействии областных военных администраций и медучреждений, поддержке Государственной пограничной службы Украины и Государственной миграционной службы Украины, организуют эвакуацию взрослых и детей с комбинированными ранениями, ожогами, минно-взрывными травмами и другими тяжелыми заболеваниями, лечить в Украине сложно.

Фото: Минздрав Украины

Источник
Минздрав
Теги
лікування
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь