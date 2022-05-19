Министерство здравоохранения Украины вместе с Европейской Комиссией обеспечило медицинскую эвакуацию еще одной группы пострадавших от военной агрессии РФ украинцев за границу для лечения.

В частности, были эвакуированы супруги из Бучи и пациентка из Харьковщины — люди пострадали во время оккупации и нуждаются в протезировании и последующей реабилитации.

Отправка на лечение за границу пострадавших производится практически ежедневно.

Минздрав в сотрудничестве с международными партнерами, а также при активном содействии областных военных администраций и медучреждений, поддержке Государственной пограничной службы Украины и Государственной миграционной службы Украины, организуют эвакуацию взрослых и детей с комбинированными ранениями, ожогами, минно-взрывными травмами и другими тяжелыми заболеваниями, лечить в Украине сложно.

Фото: Минздрав Украины