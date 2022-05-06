У рамках співпраці Міністерства охорони здоров’я України та Європейської комісії вдалося забезпечити медичну евакуацію ще 30 пацієнтів з Харківської області та східних регіонів України.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Йдеться про людей, які постраждали від військової агресії РФ. Це дорослі і діти зі складними мінно-вибуховими пораненнями, із захворюваннями, які зараз лікувати в Україні неможливо або вони потребують спеціалізованого лікування.

Спочатку пацієнтів евакуаційним поїздом доставили у Львівську область, щоб стабілізувати їхній стан, а потім транспортували на спеціалізоване лікування за маршрутом Львів – Жешув – Кельн.

Для цього на певному етапі був залучений летючий госпіталь – спеціальний медичний авіарейс Luftwaffe Збройних Сил Німеччини.

На борту госпіталю 38 ліжок для пацієнтів. Крім того, борт обладнаний шістьма модулями інтенсивної терапії з системами штучної вентиляції легень, контролем функцій кровообігу і проведенням інфузій, портативним ультразвуковим апаратом.

Під час польоту за пацієнтами доглядають 25 лікарів і медичних сестер.

Завдяки співпраці з Європейською комісією, МОЗ має можливість через систему екстреного реагування Євросоюзу оперативно шукати профільну спеціалізовану клініку в одній з країн ЄС для лікування та реабілітації українців.

Міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України забезпечують транспортування пацієнтів від лікарні до прифронтової території через Львівський медичний хаб на аеродром у Польщі. Потім естафету підхоплюють повітряні госпіталі.