Співробітниками Чернівецької обласної прокуратури викрито факт незаконного використання гуманітарної допомоги генеральним директором одного з медичних закладів області.

Про це повідомила пресслужба офісу Генерального прокурора України.

За даними слідства, керівник лікарні використовував для особистого збагачення надану на потреби ЗСУ та закладів охорони здоров’я гуманітарну допомогу у вигляді п’яти карет швидкої допомоги.

З’ясувалося, що після прибуття на територію України автомобілі швидкої допомоги не були розподілені на потреби армії або лікарень. Замість цього вони були зареєстровані на благодійну організацію, яку очолює цей же керівник. Автомобілі використовувалися для надання платних послуг громадянам.

Також в рамках розслідування кримінального провадження задокументовано отримання посадовою особою 16 тис. грн неправомірної вигоди за нецільове використання майна медичного закладу. За цим фактом йому поки повідомлено про підозру.

Слідство встановлює всі обставини і всіх причетних до розкрадання, привласнення або незаконного використання гуманітарної допомоги.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернівецькій області.

Фото: Офіс Генпрокурора