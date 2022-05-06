В рамках сотрудничества Министерства здравоохранения Украины и Европейской Комиссии удалось обеспечить медицинскую эвакуацию еще 30 пациентов из Харьковской области и восточных регионов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Речь идет о людях, которые пострадали от военной агрессии РФ. Это взрослые и дети со сложными минно-взрывными ранениями, с заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно или они нуждаются в специализированном лечении.

Сначала пациентов эвакуационным поездом доставили во Львовскую область, чтобы стабилизировать их состояние, а затем транспортировали на специализированное лечение по маршруту Львов – Жешув – Кельн.

Для этого на определенном этапе был привлечен летучий госпиталь – специальный медицинский авиарейс Luftwaffe Вооруженных Сил Германии.

На борту госпиталя 38 коек для пациентов. Кроме того, борт оборудован шестью модулями интенсивной терапии с системами искусственной вентиляции легких, контролем функций кровообращения и проведением инфузий, портативным ультразвуковым аппаратом.

Во время полета за пациентами ухаживают 25 врачей и медицинских сестер.

Благодаря сотрудничеству с Европейской Комиссией, Минздрав имеет возможность через систему экстренного реагирования Евросоюза оперативно искать профильную специализированную клинику в одной из стран ЕС для лечения и реабилитации украинцев.

Международные партнеры во взаимодействии со службой экстренной медицинской помощи Минздрава Украины обеспечивают транспортировку пациентов от больницы в прифронтовой территории через львовский медицинский хаб на аэродром в Польше. Затем эстафету подхватывают воздушные госпитали.