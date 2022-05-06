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Для преждевременно родившихся детей: что входит в пакет бесплатной неонатальной помощи

6 мая 2022, 16:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дети
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины проинформировало о бесплатных неонатальных услугах по терапии и уходу за преждевременно родившимся ребенком.

Стресс и обострение проблем с состоянием здоровья у рожениц из-за войны, к сожалению, могут быть причиной преждевременных родов.

Тогда семьям приходится сталкиваться не только с моральной нагрузкой из-за угрозы жизни или здоровью преждевременно рожденного малыша, но и с финансовой — из-за необходимости лечения новорожденного, иногда довольно продолжительного.

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Поэтому важно знать, что в Украине для преждевременно рожденных детей предусмотрена медицинская помощь за бюджетные средства. 

Ведь охрана материнства и детства в фокусе особого внимания системы здравоохранения Украины, а медпомощь новорожденным в сложных неонатальных случаях остается приоритетным направлением в Программе медицинских гарантий.

В бесплатный пакет помощи в сложных неонатальных случаях входит:

  • интенсивная терапия новорожденных и выхаживание;
  • круглосуточный врачебный и медсестринский уход;
  • респираторная поддержка;
  • парентеральное питание;
  • лабораторные и инструментальные изыскания;
  • офтальмологический и аудиологический скрининг для недоношенных младенцев;
  • вакцинация согласно Календарю профилактических прививок;
  • лекарства, входящие в Национальный перечень лекарственных средств.

Если же вы столкнулись со случаем вымогательства средств за вышеперечисленные услуги (оплачиваемые медучреждениями НСЗУ), призываем обращаться:

  • в контакт-центр Минздрава – 0-800–60-20-19
  • или на горячую линию НСЗУ – 16-77.

Напоминаем, что учреждениях здравоохранения, законтрактованных по Программе медицинских гарантий, не должны брать оплату за предоставление медуслуг или диагностику, входящих в контрактные пакеты.

Источник
Минздрав
Теги
Батьки, медична допомога, МОЗ Украины, новонароджені
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