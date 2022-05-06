Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Консультация

Как правильно вести беременность во время войны и какие обследования необходимо делать

6 мая 2022, 13:52
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
вагітність
Источник: Depositphotos

Во время войны у беременных могут возникнуть проблемы с доступом в больницу, связью с врачом. Поэтому будущим мамам нужно искать пути выхода из этих ситуаций, чтобы держать под контролем свое здоровье и состояние малыша.

Акушер-гинеколог Элени Чолас рассказала, что делать, если беременной пришлось покинуть дом или нет возможности связаться со своим врачом.

— Рекомендации касаются территорий, где трудно попасть к врачу или в лабораторию. Если вы в условно безопасной зоне — сдаем и делаем все как обычно, хотя некоторые рекомендации можно использовать, — отметил врач.

Для контроля женщина должна завести дневник самочувствия и вносить в него:

  • негативные симптомы (головная боль, кровомазание, боли внизу живота, мерцание перед глазами или другие нарушения зрения);
  • артериальное давление (особенно если имели проблемы с давлением до беременности. Обязательно фиксируйте АД во время головной боли или изменения зрения);
  • обвод живота по пупку (каждые две недели);
  • контроль веса (каждые две недели).

Чолас отмечает, что в первый триместр беременности нужно встать на учет. Среди обследований, которые должна пройти женщина:

  • УЗИ в 8 недель;
  • УЗИ в 11.1-13.6 недель;
  • скрининг с расчетом рисков (если нет Астраи, то делаем Приска-1);
  • общий анализ крови;
  • коагулограмма;
  • биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин, мочевина, креатинин, общий белок, глюкоза);
  • общий анализ мочи;
  • бакпосев мочи;

Также рекомендуется провериться на наличие гепатитов В, С и ВИЧ. Будущей маме в первый триместр следует сделать анализ на определение группы крови и резус-фактора (если не сдавали раньше или не имеете результата предыдущего обследования на руках).

— Обратите внимание, что папе необходимо сдавать группу крови и резус-фактор, если вы имеете отрицательный резус. В других случаях можно обойтись и без группы крови и резуса мужчины, — говорит гинеколог.

Второй триместр беременности:

  • УЗИ в 18-20 недель;
  • общий анализ мочи;
  • общий анализ крови.

По словам врача, скрининг второго триместра (Приска 2) сдается, только если вы не сдали первый скрининг или в нем обнаружили определенные особенности.

Третий триместр беременности:

  • глюкозотолерантный тест в 24-26 недель;
  • на 28-30 неделе — гепатит В, ВИЧ;
  • общий анализ крови;
  • общий анализ мочи;
  • УЗИ в 30-33 недели с доплерометрией.

Общий анализ крови нужно сдавать минимум раз в месяц, если:

  • беременность осложненная;
  • были проблемы во время предыдущих беременностей (преэклампсия, высокое давление, гестационный СД, проблемы с почками и т. д.);
  • если во время этой беременности возникают высокое давление, гестационный СД, проблемы с почками и тому подобное.

Все результаты обследований и дневник самочувствия должен оценивать врач.

— Если вы переехали, то держите связь с врачом, станьте на учет по новому месту жительства. Посещайте врача согласно рекомендациям, — добавила она.

Если вы остались дома и можете попасть к врачу — посещайте его раз в месяц. Врач отмечает, что пациентка обязательно должна прийти на консультацию в:

  • 11.1-13.6 недели;
  • 19-20 недель;
  • 26-28 недель;
  • 30 недель.
Читайте также:
вагітнаГде беременные украинки могут получить помощь при родах

Источник: Элени Чолас

Теги
вагітність, поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь