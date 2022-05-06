Во время войны у беременных могут возникнуть проблемы с доступом в больницу, связью с врачом. Поэтому будущим мамам нужно искать пути выхода из этих ситуаций, чтобы держать под контролем свое здоровье и состояние малыша.

Акушер-гинеколог Элени Чолас рассказала, что делать, если беременной пришлось покинуть дом или нет возможности связаться со своим врачом.

— Рекомендации касаются территорий, где трудно попасть к врачу или в лабораторию. Если вы в условно безопасной зоне — сдаем и делаем все как обычно, хотя некоторые рекомендации можно использовать, — отметил врач.

Для контроля женщина должна завести дневник самочувствия и вносить в него:

негативные симптомы (головная боль, кровомазание, боли внизу живота, мерцание перед глазами или другие нарушения зрения);

артериальное давление (особенно если имели проблемы с давлением до беременности. Обязательно фиксируйте АД во время головной боли или изменения зрения);

обвод живота по пупку (каждые две недели);

контроль веса (каждые две недели).

Чолас отмечает, что в первый триместр беременности нужно встать на учет. Среди обследований, которые должна пройти женщина:

УЗИ в 8 недель;

УЗИ в 11.1-13.6 недель;

скрининг с расчетом рисков (если нет Астраи, то делаем Приска-1);

общий анализ крови;

коагулограмма;

биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин, мочевина, креатинин, общий белок, глюкоза);

общий анализ мочи;

бакпосев мочи;

Также рекомендуется провериться на наличие гепатитов В, С и ВИЧ. Будущей маме в первый триместр следует сделать анализ на определение группы крови и резус-фактора (если не сдавали раньше или не имеете результата предыдущего обследования на руках).

— Обратите внимание, что папе необходимо сдавать группу крови и резус-фактор, если вы имеете отрицательный резус. В других случаях можно обойтись и без группы крови и резуса мужчины, — говорит гинеколог.

Второй триместр беременности:

УЗИ в 18-20 недель;

общий анализ мочи;

общий анализ крови.

По словам врача, скрининг второго триместра (Приска 2) сдается, только если вы не сдали первый скрининг или в нем обнаружили определенные особенности.

Третий триместр беременности:

глюкозотолерантный тест в 24-26 недель;

на 28-30 неделе — гепатит В, ВИЧ;

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

УЗИ в 30-33 недели с доплерометрией.

Общий анализ крови нужно сдавать минимум раз в месяц, если:

беременность осложненная;

были проблемы во время предыдущих беременностей (преэклампсия, высокое давление, гестационный СД, проблемы с почками и т. д.);

если во время этой беременности возникают высокое давление, гестационный СД, проблемы с почками и тому подобное.

Все результаты обследований и дневник самочувствия должен оценивать врач.

— Если вы переехали, то держите связь с врачом, станьте на учет по новому месту жительства. Посещайте врача согласно рекомендациям, — добавила она.

Если вы остались дома и можете попасть к врачу — посещайте его раз в месяц. Врач отмечает, что пациентка обязательно должна прийти на консультацию в:

11.1-13.6 недели;

19-20 недель;

26-28 недель;

30 недель.

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Источник: Элени Чолас