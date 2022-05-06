Во время войны у беременных могут возникнуть проблемы с доступом в больницу, связью с врачом. Поэтому будущим мамам нужно искать пути выхода из этих ситуаций, чтобы держать под контролем свое здоровье и состояние малыша.
Акушер-гинеколог Элени Чолас рассказала, что делать, если беременной пришлось покинуть дом или нет возможности связаться со своим врачом.
— Рекомендации касаются территорий, где трудно попасть к врачу или в лабораторию. Если вы в условно безопасной зоне — сдаем и делаем все как обычно, хотя некоторые рекомендации можно использовать, — отметил врач.
Для контроля женщина должна завести дневник самочувствия и вносить в него:
- негативные симптомы (головная боль, кровомазание, боли внизу живота, мерцание перед глазами или другие нарушения зрения);
- артериальное давление (особенно если имели проблемы с давлением до беременности. Обязательно фиксируйте АД во время головной боли или изменения зрения);
- обвод живота по пупку (каждые две недели);
- контроль веса (каждые две недели).
Чолас отмечает, что в первый триместр беременности нужно встать на учет. Среди обследований, которые должна пройти женщина:
- УЗИ в 8 недель;
- УЗИ в 11.1-13.6 недель;
- скрининг с расчетом рисков (если нет Астраи, то делаем Приска-1);
- общий анализ крови;
- коагулограмма;
- биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин, мочевина, креатинин, общий белок, глюкоза);
- общий анализ мочи;
- бакпосев мочи;
Также рекомендуется провериться на наличие гепатитов В, С и ВИЧ. Будущей маме в первый триместр следует сделать анализ на определение группы крови и резус-фактора (если не сдавали раньше или не имеете результата предыдущего обследования на руках).
— Обратите внимание, что папе необходимо сдавать группу крови и резус-фактор, если вы имеете отрицательный резус. В других случаях можно обойтись и без группы крови и резуса мужчины, — говорит гинеколог.
Второй триместр беременности:
- УЗИ в 18-20 недель;
- общий анализ мочи;
- общий анализ крови.
По словам врача, скрининг второго триместра (Приска 2) сдается, только если вы не сдали первый скрининг или в нем обнаружили определенные особенности.
Третий триместр беременности:
- глюкозотолерантный тест в 24-26 недель;
- на 28-30 неделе — гепатит В, ВИЧ;
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи;
- УЗИ в 30-33 недели с доплерометрией.
Общий анализ крови нужно сдавать минимум раз в месяц, если:
- беременность осложненная;
- были проблемы во время предыдущих беременностей (преэклампсия, высокое давление, гестационный СД, проблемы с почками и т. д.);
- если во время этой беременности возникают высокое давление, гестационный СД, проблемы с почками и тому подобное.
Все результаты обследований и дневник самочувствия должен оценивать врач.
— Если вы переехали, то держите связь с врачом, станьте на учет по новому месту жительства. Посещайте врача согласно рекомендациям, — добавила она.
Если вы остались дома и можете попасть к врачу — посещайте его раз в месяц. Врач отмечает, что пациентка обязательно должна прийти на консультацию в:
- 11.1-13.6 недели;
- 19-20 недель;
- 26-28 недель;
- 30 недель.
Источник: Элени Чолас