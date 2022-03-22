Беременные женщины могут получить медицинскую помощь в любом роддоме, сообщила глава партии Слуга народа Елена Шуляк.
В условиях военного положения все роженицы имеют право получить медицинскую помощь во время родов в любом из работающих роддомов, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины.
Даже если женщины сменили место жительства, помощь им предоставят где угодно. Нужно позвонить в контакт-центр НСЗУ 16-77 и узнать адрес ближайшего родильного отделения или роддома.
Желательно иметь при себе удостоверение личности, обменную карту, вещи индивидуального использования для себя и ребенка на время пребывания в больнице.
Получить медицинскую услугу можно бесплатно:
- при самообращении;
- в случае доставки бригадой экстренной медицинской помощи;
- по направлению лечащего врача;
- по направлению из другого клинического подразделения больницы или другого учреждения здравоохранения.
Врачи, акушеры гинекологи советуют, как оказать помощь при родах, если нет возможности доставить роженицу в больницу или специализированное лечебное учреждение.
Источник: Елена Шуляк