Беременные женщины могут получить медицинскую помощь в любом роддоме, сообщила глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

В условиях военного положения все роженицы имеют право получить медицинскую помощь во время родов в любом из работающих роддомов, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины.

Даже если женщины сменили место жительства, помощь им предоставят где угодно. Нужно позвонить в контакт-центр НСЗУ 16-77 и узнать адрес ближайшего родильного отделения или роддома.

Желательно иметь при себе удостоверение личности, обменную карту, вещи индивидуального использования для себя и ребенка на время пребывания в больнице.

Получить медицинскую услугу можно бесплатно:

при самообращении;

в случае доставки бригадой экстренной медицинской помощи;

по направлению лечащего врача;

по направлению из другого клинического подразделения больницы или другого учреждения здравоохранения.

Врачи, акушеры гинекологи советуют, как оказать помощь при родах, если нет возможности доставить роженицу в больницу или специализированное лечебное учреждение.

Источник: Елена Шуляк