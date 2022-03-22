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Где беременные украинки могут получить помощь при родах

22 марта 2022, 17:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вагітна
Источник: Depositphotos

Беременные женщины могут получить медицинскую помощь в любом роддоме, сообщила глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

В условиях военного положения все роженицы имеют право получить медицинскую помощь во время родов в любом из работающих роддомов, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины.

Даже если женщины сменили место жительства, помощь им предоставят где угодно. Нужно позвонить в контакт-центр НСЗУ 16-77 и узнать адрес ближайшего родильного отделения или роддома.

Желательно иметь при себе удостоверение личности, обменную карту, вещи индивидуального использования для себя и ребенка на время пребывания в больнице.

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Получить медицинскую услугу можно бесплатно:

  • при самообращении;
  • в случае доставки бригадой экстренной медицинской помощи;
  • по направлению лечащего врача;
  • по направлению из другого клинического подразделения больницы или другого учреждения здравоохранения.

Врачи, акушеры гинекологи советуют, как оказать помощь при родах, если нет возможности доставить роженицу в больницу или специализированное лечебное учреждение.

Источник: Елена Шуляк 

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Роды
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