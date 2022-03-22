Когда ребенок уже родился, его сразу нужно обтереть чистым теплым полотенцем или салфеткой – освободить нос, рот, глаза от слизи, вытереть смазку и кровь.

Затем малыша надо немедленно положить матери на живот или на грудь и укрыть обоих чистыми пеленками, одеялами.

Контакт кожа к коже должен произойти как можно скорее!

– Это ключевой момент в колонизации кожных покровов малыша флорой мамы, что предотвращает присоединение вредных бактерий. Пребывание на теле матери – неотъемлемое звено тепловой цепочки, – объясняет акушер-гинеколог Генриетта Крохмаль.

Категорически нельзя омывать ребенка в условиях бомбоубежища!

Ребенок обычно сразу начинает искать грудь. Нужно помочь ему отыскать сосок и вложить его в рот ребенка. Это очень важно, потому что свидетельствует о нормальном сосательном рефлексе.

Затем пора одеть малыша в чистые и теплые ползунки, рубашку, шапочку (желательно две – тоненькую и более плотную), носки.

Следует держать малыша в одеяле и рядом с мамой.

Наибольшим риском для ребенка при таких экстремальных обстоятельствах является переохлаждение.

Не позднее одной минуты после рождения ребенка, когда пуповина прекратила пульсировать, ее необходимо пережать клеммой на 7-8 см от пупка и пересечь.

В течение одной минуты после рождения ребенка нужно также ввести матери 10 единиц окситоцина внутримышечно (в переднюю поверхность бедра).

Через 30 минут после рождения ребенка следует измерить температуру новорожденного электронным термометром под мышкой.

Показатель можно записать в заметках телефона или на бумажке.

После первого контакта матери и новорожденного надо смазать нижние веки малыша 1% тетрациклиновой или 0,5% эритромициновой мазью для профилактики офтальмии (заболевание глаз).

Рождение плаценты

Когда выйдет плацента, нужно оценить, цела ли: вывернуть материнской частью наружу и разложить в плоской емкости.

— Плацента имеет дольчатое строение – все дольки должны быть на месте. Если вы видите, что какой-то недостает, это значит, что она осталась в матке, и матка не сможет хорошо сократиться. Поэтому, если кусочек плаценты остался внутри, роженица нуждается в срочной медицинской помощи, – рассказывает врач.

В любом случае женщину с младенцем стоит при первой же возможности доставить в больницу для осмотра и оказания профессиональной медицинской помощи, если это необходимо.

Признаки, что с ребенком все хорошо

— Прежде всего необходимо обратить внимание на крик после рождения, цвет кожи, тонус мышц, дыхательные движения ребенка, — перечислила педиатр и неонатолог Татьяна Самусь.

В целом состояние ребенка оценивают по шкале Апгар. Но если роды принимал человек — не врач, то для него важны такие показатели: дыхание, красный цвет кожи, крик, движения конечностями.

С ребенком что-то не так:

Не кричит.

Не дышит или имеет нарушение дыхания (очень частое, затрудненное, незаметное).

У ребенка заметен цианоз (кожа синюшного цвета).

Температура тела снижена или завышена (ниже 36° и выше 37,5°).

Судороги.

Нет сосательного рефлекса.

Пупочная ранка (покрасневшая или гноящаяся).

Вялость или наоборот – чрезмерная возбудимость.

Рвота.

Диарея.

Если вы заметили один из этих признаков — срочно вызывайте скорую помощь.