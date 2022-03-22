Коли дитина вже народилася, її одразу потрібно обтерти чистим теплим рушником або серветкою – звільнити ніс, рот, очі від слизу, витерти змазку та кров.

Потім негайно малюка покласти матері на живіт чи на груди та вкрити обох чистими пелюшками, ковдрами.

Контакт шкіра до шкіри має відбутися якомога швидше!

— Це ключовий момент у колонізації шкірних покривів малюка флорою мами, що запобігає приєднанню шкідливих бактерій. Перебування на тілі матері – невід’ємна ланка теплового ланцюжка, – пояснює акушерка-гінекологиня Генрієтта Крохмаль.

Категорично не можна обмивати дитину в умовах бомбосховища!

Дитина зазвичай одразу починає шукати груди. Потрібно допомогти їй відшукати сосок та вкласти його до рота дитини. Це дуже важливо , тому що свідчить про нормальний смоктальний рефлекс.

Потім час одягнути малюка у чисті й теплі повзунки, сорочку, шапочку (бажано дві – тоненьку і більш щільну), шкарпетки.

Варто тримати малюка у ковдрі та поруч з мамою.

Найбільшим ризиком для дитини за таких екстремальних обставин є переохолодження.

Не пізніше однієї хвилини після народження дитини, коли пуповина припинила пульсувати, її потрібно перетиснути клемою на 7-8 см від пупка і пересікти.

Протягом однієї хвилини після народження дитини слід ввести матері 10 одиниць окситоцину внутрішньом’язово (у передню поверхню стегна).

За 30 хвилин після народження дитини варто виміряти температуру новонародженого електронним термометром під пахвою.

Показник можна записати у замітках телефона чи на папірці.

Після першого контакту матері і новонародженого потрібно змазати нижні повіки малюка 1% тетрацикліновою або 0,5% еритроміциновою маззю для профілактики офтальмії (захворювання очей).

Народження плаценти

Коли вийде плацента, треба перевірити, чи вона ціла: вивернути материнською частиною назовні та розкласти у пласкій ємності.

— Плацента має дольчасту будову – усі часточки повинні бути на місці. Якщо ви бачите, що якоїсь не вистачає, це означає, що вона залишилася у матці, і матка не зможе добре скоротитися. Тому, якщо шматочок плаценти залишився всередині, породілля потребує термінової медичної допомоги, – розповідає лікарка.

У будь-якому випадку жінку з немовлям слід за першої ж нагоди доправити до лікарні для огляду та надання професійної медичної допомоги, якщо це необхідно.

Ознаки, що з дитиною все гаразд

— Насамперед треба звернути увагу на крик після народження, колір шкіри, тонус м’язів, дихальні рухи дитини, – перераховує педіатриня і неонатологиня Тетяна Самусь.

Загалом стан дитини оцінюють за шкалою Апгар. Але якщо пологи приймала людина — не лікар, для неї важливі такі показники: дихання, червоний колір шкіри, крик, рухи кінцівками.

З дитиною щось не так:

Не кричить.

Не дихає або має порушення дихання (дуже часте, утруднене, непомітне).

У дитини помітний ціаноз (шкіра синюшного кольору).

Температура тіла знижена або завищена (нижче ніж 36° і вища ніж 37,5°).

Судоми.

Немає смоктального рефлексу.

Пупкова ранка (почервоніла або гноїться).

Млявість або навпаки – надмірна збудливість.

Блювання.

Діарея.

Якщо ви помітили одну з цих ознак – терміново викликайте швидку допомогу.