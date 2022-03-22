Продолжаем тему родов, когда помощь врачей недоступна или когда схватки начались в укрытии.

Как правильно дышать

– Разные техники дыхания помогут расслабиться роженице и снизить психологическое напряжение в ожидании родов, – отмечает Генриетта Крохмаль. — Правильное ровное дыхание во время родов очень важно. Оно прежде всего способствует обезболиванию и помогает снизить чувство страха.

Правильное дыхание является и профилактикой гипоксии плода. Важно помнить: дышит мать – дышит ребенок.

Гинеколог советует скачать мобильные приложения, помогающие отслеживать процесс родов, чтобы правильно дышать на каждом этапе.

Первый этап

На начальном этапе, когда схватки еще терпимы, но постепенно нарастают, дышать надо так: глубокий вдох через нос и медленный выдох (в два раза длиннее) через рот. Задерживать дыхание перед вдохом не нужно.

Очень полезно при вдохе и выдохе считать про себя, поскольку это отвлекает от боли, советует врач.

Когда схватки продолжаются 20 секунд, на вдох можно отвести 5 секунд, а на выдох – 15.

Следует вдыхать, когда схватка дает ощущение скованности или напряжения матки, чтобы выдохнуть в момент болевых ощущений.

Если сравнить схватку с морской волной, пик высоты этой волны – это болезненное ощущение. На этом пике надо уже выдохнуть – вдвое дольше.

– За 40 секунд схваток у женщины будет от 7 до 9 вдохов, и соответственно, столько же выдохов, которые продолжаются в два раза дольше, – объясняет Крохмаль.

Дыхание во время потуг

Когда схватки составляют одну минуту и ​​более. Схватки становятся длинными, а промежуток между ними укорачивается до 15-30 секунд.

В этот момент женщине хочется тужиться, но нужно продышать – применить дыхание, которое еще называют дыханием по-собачьи.

Когда головка ребенка начинает проходить через шейку матки, тужиться тоже не следует – это может привести к разрыву шейки.

Запомните: тужиться нужно тогда, когда потуга совпадает с схваткой.

Между потугами следует делать вдох и выдох с открытым ртом – очень часто и с одинаковой продолжительностью (можно с высунутым языком).

Когда же человек, принимающий роды, командует тужиться, роженице надо:

набрать полные легкие воздуха;

сделать глубокий вдох;

задержать дыхание и тужиться вниз, насколько это будет в ее силах.

В какой позе рожать

— Рожать лучше в более физиологических позах, в которых роды идут легче. Это будут вертикальные позы – на коточках или полусидя. Учитывая условия бомбоубежищ или метро, ​​где сейчас рожают женщины, поза на спине не в приоритете, — отмечает Генриетта Крохмаль.

Поза на корточках или полусидя

Поза на корточках безопасна для малыша. Надо подготовить теплый матрас (каремат или одеяло) на полу.

Роженице следует принять позу на корточках, обняв колени, и широко развести ноги.

Туловище наклонить вперед.

Желательно занимать эту позу, когда шейка матки полностью раскрылась, но головка еще не опустилась вниз.

Когда головка малыша будет выходить, ноги нужно выпрямить, чтобы человек рядом мог контролировать процесс.

Эта поза подходит только при головном предлежании ребенка (когда он выходит головкой).

Если же положение ребенка является тазовым – то есть на выход из родовых путей ребенок идет ягодицами, необходимо доставить женщину в роддом или даже в экстренных условиях сделать все возможное, чтобы роды принимал акушер-гинеколог.

Если роды в тазовом предлежании все же приходится принимать в условиях бомбоубежища – подходит только поза на спине.

По возможности стоит установить связь с акушеркой или врачом и следовать всем инструкциям.

На боку

Поза лежа на боку с согнутыми коленями тоже подходит на этапе окончания первого периода родов, когда схватки частые, но потуг еще нет.

– В такой позе женщина может немного отдохнуть и набраться сил перед потугами, — объясняет гинеколог.

Однако чтобы родить в такой позе, придется держать одну ногу согнутой и приподнятой кверху.