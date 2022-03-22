Продовжуємо тему пологів, коли допомога лікарів недоступна, або коли перейми почалися в укритті.

Як правильно дихати

– Різні техніки дихання допоможуть розслабитися породіллі та знизити психологічну напругу в очікуванні пологів, – наголошує Генрієтта Крохмаль. – Правильне рівне дихання під час пологів дуже важливе. Воно насамперед сприяє знеболенню і допомагає знизити почуття страху.

Правильне дихання є й профілактикою гіпоксії плоду. Важливо пам’ятати: дихає мати – дихає дитина.

Лікарка радить завантажити мобільні застосунки, які допомагають відстежувати процес пологів, щоб правильно дихати на кожному етапі.

Перший етап

На початковому етапі, коли перейми ще терпимі, але поступово наростають, дихати потрібно так: глибокий вдих через ніс і повільний видих (удвічі довший) через рот. Затримувати дихання перед вдихом не слід.

Дуже корисно при вдиху та видиху рахувати про себе, оскільки це відволікає від болю, каже лікарка.

Коли перейми тривають 20 секунд, на вдих можна відвести 5 секунд, а на видих – 15.

Потрібно вдихати, коли перейма дає відчуття скутості чи стягування матки, щоб видихнути в момент больових відчуттів.

Якщо порівняти перейму з морською хвилею, пік висоти цієї хвилі – це болісне відчуття. На цьому піку треба вже видихати – удвічі довше.

– За 40 секунд переймів у жінки буде від 7 до 9 вдихів, відповідно, стільки ж видихів, які тривають у два рази довше, – пояснює Крохмаль.

Дихання під час потуг

Коли перейми сягають хвилини та більше. Перейми стають довгими, а проміжок між ними коротшає до 15-30 секунд.

У цей момент жінці хочеться тужитися, але потрібно продихати – застосувати дихання, яке ще називають “диханням по-собачому”.

Коли голівка дитини починає проходити через шийку матки, тужитися також не слід – це може призвести до розриву шийки.

Запам’ятайте: тужитися треба тоді, коли потуга збігається з переймою.

Між потугами варто робити вдих і видих з відкритим ротом – дуже часто і однакової тривалості (можна з висунутим язиком).

Коли ж людина, яка приймає пологи, командує тужитися, породіллі потрібно:

набрати повні легені повітря;

зробити глибокий вдих;

затримати дихання і тужитися донизу, наскільки це буде у її силах.

В якій позі народжувати

– Народжувати краще у більш фізіологічних позах, у яких і пологи йдуть легше. Це будуть вертикальні пози – навприсядки, напівсидячи. Враховуючи умови бомбосховищ чи метро, де зараз народжують жінки, поза на спині не є пріоритетною, – зауважує Генрієтта Крохмаль.

Поза навпочіпки або напівсидячи

Поза навпочіпки є безпечною для малюка. Треба підготувати теплий матрац (каремат чи ковдру) на підлозі.

Породілля навприсідки, обійнявши коліна, широко розводить ноги.

Тулуб треба нахилити вперед.

Бажано займати цю позу, коли шийка матки повністю розкрилася, але голівка ще не опустилася донизу.

Коли голівка малюка буде виходити, ноги потрібно випрямити, щоб людина поруч могла контролювати процес.

Ця поза підходить тільки при головному передлежанні дитини (коли вона виходить голівкою).

Якщо ж положення дитини є тазовим – тобто на вихід з пологових шляхів дитина йде сідницями, важливо доставити жінку у пологовий будинок або навіть в екстрених умовах зробити все можливе, щоб пологи приймав акушер-гінеколог.

Якщо пологи у тазовому передлежанні все ж таки доводиться приймати в умовах бомбосховища – підходить тільки поза на спині.

За можливості слід встановити онлайн-зв’язок з акушеркою чи лікарем та виконувати всі інструкції.

На боці

Поза лежачи на боці з зігнутими колінами також підходить на етапі закінчення першого періоду пологів, коли перейми часті, але потуг ще немає.

– У такій позі жінка може трохи відпочити і набратися сил перед потугами, – пояснює гінекологиня.

Однак щоб народити в такій позі, доведеться тримати одну ногу зігнутою і піднятою догори.