Під час війни в Україні вагітна жінка має право отримати медичну допомогу у будь-якому пологовому будинку, який уклав угоду з Національною службою здоров’я України.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, наразі таких медичних закладів у країні понад 300.

Якщо жінці довелося переїхати до іншого населеного пункту, вона має зателефонувати до контакт-центру НСЗУ 16-77 та дізнатися, де поблизу розташовуються лікарні з пологовим відділенням чи пологові будинки.

Для надання допомоги під час пологів бажано за можливості мати документ, що посвідчує особу, обмінну карту, речі індивідуального користування для себе та дитини.

Водночас допомога для породіллі безкоштовна.

Що сюди належить:

Надання допомоги під час пологів акушерською бригадою. Знеболення, оперативні втручання, післяпологові процедури. Моніториг стану дитини та жінки, усі лабораторні та інструментальні дослідження. Щеплення дитини. Харчування у стаціонарів. Ліки з Нацпереліку та закуплені коштом інших програм.

Отримати медичну послугу безкоштовно можна за умови самозвернення, госпіталізації бригадою екстреної медичної допомоги, направлення лікаря чи з іншого клінічного підрозділу лікарні чи закладу охорони здоров’я.