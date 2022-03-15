Анна Тимченко народила донечку під бомбами. Квартира тремтіла від вибухів, а 21-річна Анна – від страху. Це її перша дитина, а вона та її чоловік опинилися в пастці: без лікаря, електрики та води.

Містечко Буча, що за 30 км від столиці Києва, з самого початку війни зазнає невпинних бомбардувань. Спочатку чоловік Анни вагався, їхати кудись, або залишитися в місті.

Спроба втекти на машині була невдалою, люди сказали, що на них іде колона російської техніки, тому прийшлося повернутися назад.

Анна разом із чоловіком та братом спочатку сховалася у підвалі їхнього багатоквартирного будинку. Але коли відключили електропостачання і опалення, підвал поринув у темряву, стало дуже холодно.

І коли 7 березня у Анни почалися перейми, вони залишилися в квартирі.

– Ми вирішили залишитися в квартирі, – сказала Анна. – Я воліла народжувати вдома, а не в запиленому підвалі. Мені було важко дихати, боліли легені.

Вона покликала на допомогу сусідів. Вони погодилися прийти, але ніхто з них не мав досвіду приймання пологів.

Вікторія Забродська, 49-річна сусідка Анни розповіла, що вони були стурбовані тим, що не знають, що і як робити. Кімната була освітлена свічками, а доступна вода була холодною з пляшок.

– Я ніколи не думала, що буду народжувати в таких умовах, — розповідає Анна. -Це було сюрреалістично. Це була моя перша дитина, і я нічого не знала.

У розпачі сусіди Анни намагалися зв’язатися з медичними працівниками, але зв’язок був поганий. Зрештою, після з балкона їм вдалося зв’язатися з гінекологом у Бучі. Він погодився прийти, але так і не з’явився.

Пізніше того ж дня він надіслав повідомлення з вибаченнями і пояснив, що його зупинив російський патруль, який зламав його телефон.

Сусіди Анни мали самі прийняти дитину. Лише одна з них – Ірина Язова – мала деякі медичні навички.

– Коли вийшла головка дитини, ми злякалися, — розповідає Вікторія. – Вона була синя, і ми не знали, що робити. Потім Ірина обережно повернула головку дитини і вона вийшла. Дівчинка спочатку не плакала – ми почали її бити. Вона заплакала, і ми всі раділи.

Чоловік Анни Володимир заплакав. Аліса народилася 8 березня – у Міжнародний жіночий день.