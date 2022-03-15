Анна Тимченко родила дочь под бомбами. Квартира дрожала от взрывов, а 21-летняя Анна – от страха. Это ее первый ребенок, а она и ее муж оказались в ловушке: без врача, электричества и воды.

Поселок Буча в 30 км от столицы Киева с самого начала войны подвергается непрерывным бомбардировкам. Сначала муж Анны колебался — ехать куда-нибудь или остаться в городе.

Попытка уехать на машине была неудачной, люди сказали, что на них идет колонна российской техники, поэтому пришлось вернуться назад.

Анна вместе с мужем и братом сначала укрылась в подвале их многоквартирного дома. Но когда отключили электроснабжение и отопление, подвал погрузился в темноту, стало очень холодно.

И когда 7 марта у Анны начались схватки, они остались в квартире.

– Мы решили остаться в квартире, – сказала Анна. – Я предпочитала рожать дома, а не в запыленном подвале. Мне было тяжело дышать, болели легкие.

Она позвала на помощь соседей. Они согласились прийти, но никто из них не имел опыта приема родов.

Виктория Забродская, 49-летняя соседка Анны, рассказала, что они были обеспокоены тем, что не знают, что и как делать. Комната была освещена свечами, а доступная вода была холодной из бутылок.

– Я никогда не думала, что буду рожать в таких условиях, – рассказывает Анна. — Это было сюрреалистично. Это был мой первый ребенок, и я ничего не знала.

В отчаянии соседи Анны пытались связаться с медицинскими работниками, но связь была плохой. В конце концов, с балкона им удалось связаться с гинекологом в Буче. Он согласился прийти, но так и не явился.

Позже в тот же день он прислал сообщение с извинениями и объяснил, что его остановил российский патруль, сломавший его телефон.

Соседи Анны должны были сами принять ребенка. Только одна из них – Ирина Язова – имела некоторые медицинские навыки.

– Когда появилась головка ребенка, мы испугались, – рассказывает Виктория. – Она была синяя, и мы не знали, что делать. Затем Ирина осторожно повернула головку и ребенок вышел. Девочка сначала не плакала – мы начали ее хлопать. Она заплакала, и мы все ликовали.

Муж Анны Владимир заплакал. Алиса родилась 8 марта – в Международный женский день.