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Роды во время войны: как они проходят и на что имеет право беременная

22 марта 2022, 12:54
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Роды во время войны: как они проходят и на что имеет право беременная
Источник: Pixabay

Во время войны в Украине беременная женщина имеет право получить медицинскую помощь в любом роддоме, заключившем соглашение с Национальной службой здоровья Украины.

По информации Министерства здравоохранения, сейчас таких медицинских учреждений в стране более 300.

Если женщине пришлось переехать в другой населенный пункт, она должна позвонить в контакт-центр НСЗУ 16-77 и узнать, где рядом находятся больницы с родильным отделением или роддомы.

Для оказания помощи во время родов желательно по возможности иметь документ, удостоверяющий личность, обменную карту, вещи индивидуального пользования для себя и ребенка.

В то же время помощь для роженицы бесплатна.

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Что сюда входит:

  1. Оказание помощи в родах акушерской бригадой.
  2. Обезболивание, оперативные вмешательства, послеродовые процедуры.
  3. Мониторинг состояния ребенка и женщины, все лабораторные и инструментальные исследования.
  4. Прививка ребенка.
  5. Питание в стационаре.
  6. Лекарства из Нацперечня и закупленные за счет других программ.

Получить медицинскую услугу бесплатно можно при условии самообращения, госпитализации бригадой экстренной медицинской помощи, направления врача или другого клинического подразделения больницы или учреждения здравоохранения.

Источник
Минздрав
Теги
вагітність , МОЗ Украины , Роды
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