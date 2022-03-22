Во время войны в Украине беременная женщина имеет право получить медицинскую помощь в любом роддоме, заключившем соглашение с Национальной службой здоровья Украины.

По информации Министерства здравоохранения, сейчас таких медицинских учреждений в стране более 300.

Если женщине пришлось переехать в другой населенный пункт, она должна позвонить в контакт-центр НСЗУ 16-77 и узнать, где рядом находятся больницы с родильным отделением или роддомы.

Для оказания помощи во время родов желательно по возможности иметь документ, удостоверяющий личность, обменную карту, вещи индивидуального пользования для себя и ребенка.

В то же время помощь для роженицы бесплатна.

Что сюда входит:

Оказание помощи в родах акушерской бригадой. Обезболивание, оперативные вмешательства, послеродовые процедуры. Мониторинг состояния ребенка и женщины, все лабораторные и инструментальные исследования. Прививка ребенка. Питание в стационаре. Лекарства из Нацперечня и закупленные за счет других программ.

Получить медицинскую услугу бесплатно можно при условии самообращения, госпитализации бригадой экстренной медицинской помощи, направления врача или другого клинического подразделения больницы или учреждения здравоохранения.