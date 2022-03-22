Во время войны в Украине беременная женщина имеет право получить медицинскую помощь в любом роддоме, заключившем соглашение с Национальной службой здоровья Украины.
По информации Министерства здравоохранения, сейчас таких медицинских учреждений в стране более 300.
Если женщине пришлось переехать в другой населенный пункт, она должна позвонить в контакт-центр НСЗУ 16-77 и узнать, где рядом находятся больницы с родильным отделением или роддомы.
Для оказания помощи во время родов желательно по возможности иметь документ, удостоверяющий личность, обменную карту, вещи индивидуального пользования для себя и ребенка.
В то же время помощь для роженицы бесплатна.
Что сюда входит:
- Оказание помощи в родах акушерской бригадой.
- Обезболивание, оперативные вмешательства, послеродовые процедуры.
- Мониторинг состояния ребенка и женщины, все лабораторные и инструментальные исследования.
- Прививка ребенка.
- Питание в стационаре.
- Лекарства из Нацперечня и закупленные за счет других программ.
Получить медицинскую услугу бесплатно можно при условии самообращения, госпитализации бригадой экстренной медицинской помощи, направления врача или другого клинического подразделения больницы или учреждения здравоохранения.